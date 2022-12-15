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Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
В Крыму перевозчики снова просят увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Подобную инициативу выдвигали этим летом, но тогда власти ее так и не... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T18:42
2022-12-15T18:42
2022-12-15T18:42
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повышение тарифов на проезд в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Крыму перевозчики снова просят увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Подобную инициативу выдвигали этим летом, но тогда власти ее так и не поддержали.Председатель республиканской Общественной палаты Крыма Александр Форманчук подчеркнул, что очередная просьба перевозчиков и правда может быть оправданной, так как содержание транспорта действительно дорожает.Того же мнения придерживается первый заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. Он отметил, что у перевозчиков "своя правда": увеличивается стоимость не только необходимых для автобусов запчастей, дорожают и сами автобусы.Однако у перевозчиков есть обязательства: например, поддерживать чистоту в городских автобусах и троллейбусах, строго соблюдать расписание. Только в таком случае можно говорить о повышении тарифов на проезд.Сейчас в министерствах и ведомствах проводятся необходимые расчеты и проверка обоснований для повышения стоимости проезда. Но сколько теперь будет стоить поездка в автобусах, говорить пока рано.А что же думают сами пассажиры? Согласны ли они с аргументацией перевозчиков и готовы ли платить больше? Об этом узнал корреспондент РИА Новости Крым.
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Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
2022-12-15T18:42
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, симферополь, общество, видео, опрос, транспорт, повышение тарифов на проезд в крыму, видео
Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда
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