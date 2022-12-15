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Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда

Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда

В Крыму перевозчики снова просят увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Подобную инициативу выдвигали этим летом, но тогда власти ее так и не... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T18:42

2022-12-15T18:42

2022-12-15T18:42

крым

симферополь

общество

видео

опрос

транспорт

повышение тарифов на проезд в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Крыму перевозчики снова просят увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Подобную инициативу выдвигали этим летом, но тогда власти ее так и не поддержали.Председатель республиканской Общественной палаты Крыма Александр Форманчук подчеркнул, что очередная просьба перевозчиков и правда может быть оправданной, так как содержание транспорта действительно дорожает.Того же мнения придерживается первый заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. Он отметил, что у перевозчиков "своя правда": увеличивается стоимость не только необходимых для автобусов запчастей, дорожают и сами автобусы.Однако у перевозчиков есть обязательства: например, поддерживать чистоту в городских автобусах и троллейбусах, строго соблюдать расписание. Только в таком случае можно говорить о повышении тарифов на проезд.Сейчас в министерствах и ведомствах проводятся необходимые расчеты и проверка обоснований для повышения стоимости проезда. Но сколько теперь будет стоить поездка в автобусах, говорить пока рано.А что же думают сами пассажиры? Согласны ли они с аргументацией перевозчиков и готовы ли платить больше? Об этом узнал корреспондент РИА Новости Крым.

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Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда 2022-12-15T18:42 true PT2M51S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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