https://crimea.ria.ru/20230118/novye-tarify-na-proezd-v-sevastopole-chto-zhdet-lgotnikov-1126463484.html

Новые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготников

Новые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготников - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Новые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготников

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Севастополя не затронет 40% пассажиров, которые являются льготниками: они продолжат пользоваться услугами... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T20:36

2023-01-18T20:36

2023-01-18T20:36

севастополь

транспорт

цены и тарифы

повышение тарифов на проезд в крыму

общество

новости крыма

павел иено

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111624/21/1116242142_0:395:4929:3167_1920x0_80_0_0_3f3f0ce31d32a587bb18d5be666d7a29.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Севастополя не затронет 40% пассажиров, которые являются льготниками: они продолжат пользоваться услугами бесплатно. Об этом на заседании правительства сообщил и. о. замгубернатора Павел Иено.К льготникам не относитсяПо его словам, льготами на проезд в Севастополе имеют право пользоваться около 40% пассажиров из 22 льготных категорий.В чем причина ростаРост цен на запчасти и другие расходные материалы для машин, а также необходимость индексации зарплат сотрудникам компаний-перевозчиков вынудили поднять тарифы для остальных пользователей общественного транспорта. Вопрос "давно назрел", заметил Иено."К нам поступали обращения перевозчиков города Севастополя о необходимости увеличения (стоимости проезда). Повышение тарифов позволит обеспечить минимально необходимый уровень возмещения затрат предприятий... проводить своевременный ремонт автотранспорта", – сказал он.Иено отметил экономически обоснованный для региона на 2022-23 годы – это 43 рубля. И на сегодня в Севастополе один из самых низких тарифов в стране, даже учитывая изменения."У наших соседей, Республика Крым, на сегодняшний день проезд стоит 25 рублей, но с февраля ожидается повышение до 30 рублей", – заметил чиновник."Бонусы" для местныхОн напомнил, что в городе запущены и действуют три проездных билета: школьный, студенческий и общегражданский, которые дают соответствующие льготы – скидку на пользование тем или иным видом транспорта.Кроме того, в Севастополе на всех видах общественного транспорта, в том числе коммерческого, действует ЕГКС (Единая городская карта севастопольца).Новые тарифы с 23 января13 января стало известно, что в Севастополе утвердили новые тарифы на проезд на всех видах транспорта (троллейбус, автобус, катер). Соответствующий приказ вступит в силу в начале следующей недели – 23 января. С этого дня на всех городских маршрутах стоимость проезда составит 30 рублей – при наличном расчете и использовании банковской карты и 24 рубля – при оплате ЕГКС.Читайте также на РИА Новости Крым:Общественная палата Крыма согласовала повышение тарифов на проезд В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным

https://crimea.ria.ru/20230113/v-sevastopole-na-20-podnyali-stoimost-proezda-v-obschestvennom-transporte-1126385075.html

https://crimea.ria.ru/20221228/v-evpatorii-proezd-dlya-shkolnikov-na-tramvayakh-sdelayut-besplatnym-1126178064.html

https://crimea.ria.ru/20221215/zhiteli-simferopolya-otsenili-perspektivu-povysheniya-stoimosti-proezda-1125919744.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, цены и тарифы, повышение тарифов на проезд в крыму, общество, новости крыма, павел иено