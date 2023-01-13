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В Севастополе на 20% подняли стоимость проезда в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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В Севастополе на 20% подняли стоимость проезда в общественном транспорте
В Севастополе на 20% подняли стоимость проезда в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 13.01.2023
В Севастополе на 20% подняли стоимость проезда в общественном транспорте
В Севастополе сразу на 4 рубля подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующий приказ управления по тарифам публикован на официальном сайте РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T13:56
2023-01-13T13:56
севастополь
повышение тарифов на проезд в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе сразу на 4 рубля подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующий приказ управления по тарифам публикован на официальном сайте правительства города.Изменения коснутся всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.Согласно документу, стоимость провоза багажа и проезда пассажиров наземным (автобусы и троллейбусы, – ред) транспортом и морским транспортом внутригородского сообщения составит 30 рублей при оплате банковской картой или наличными. При оплате Единой городской картой севастопольца (ЕГКС) проезд будет стоить 24 рубля. До настоящего времени услуг составляла 26 и 20 рублей соответственно.Для пригородных маршрутов стоимость проезда составит 3 рубля за один пассажирокилометр при оплате наличными или банковской картой, при оплате ЕГКС – 2 рубля 40 копеек.Уточняется, что приказ вступает в силу через десять дней после его опубликования.Все о повышении тарифов на проезд в Крыму и Севастополе читайте по ссылке &gt;&gt;Ранее Союз транспортных компаний города обратился в правительство Севастополя с просьбой увеличить тарифы на проезд. По словам председателя объединения Виктора Рыков, мера продиктована высокой транспортной инфляцией, подорожанием топлива, запчастей и шин.Ранее Общественная палата Крыма согласовала повышение тарифов на проезд в городском, пригородном и междугороднем транспорте.Читайте также:В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторонуВ Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездахВ Симферополе перевозчиков будут судить за мошенничество
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, повышение тарифов на проезд в крыму, цены и тарифы, крым, новости крыма, новости, транспорт
В Севастополе на 20% подняли стоимость проезда в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте Севастополя подорожал: сколько стоит прокатиться

13:56 13.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевДвижение транспорта на улице Севастополя
Движение транспорта на улице Севастополя - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе сразу на 4 рубля подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующий приказ управления по тарифам публикован на официальном сайте правительства города.
Изменения коснутся всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.
Согласно документу, стоимость провоза багажа и проезда пассажиров наземным (автобусы и троллейбусы, – ред) транспортом и морским транспортом внутригородского сообщения составит 30 рублей при оплате банковской картой или наличными. При оплате Единой городской картой севастопольца (ЕГКС) проезд будет стоить 24 рубля. До настоящего времени услуг составляла 26 и 20 рублей соответственно.
Для пригородных маршрутов стоимость проезда составит 3 рубля за один пассажирокилометр при оплате наличными или банковской картой, при оплате ЕГКС – 2 рубля 40 копеек.
Уточняется, что приказ вступает в силу через десять дней после его опубликования.
Все о повышении тарифов на проезд в Крыму и Севастополе читайте по ссылке >>
Ранее Союз транспортных компаний города обратился в правительство Севастополя с просьбой увеличить тарифы на проезд. По словам председателя объединения Виктора Рыков, мера продиктована высокой транспортной инфляцией, подорожанием топлива, запчастей и шин.
Ранее Общественная палата Крыма согласовала повышение тарифов на проезд в городском, пригородном и междугороднем транспорте.
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СевастопольПовышение тарифов на проезд в КрымуЦены и тарифыКрымНовости КрымаНовостиТранспорт
 
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