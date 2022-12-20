https://crimea.ria.ru/20221220/v-simferopole-perevozchikov-budut-sudit-za-moshennichestvo-1126009020.html

В Симферополе перевозчиков будут судить за мошенничество

В Симферополе перевозчиков будут судить за мошенничество - РИА Новости Крым, 20.12.2022

В Симферополе перевозчиков будут судить за мошенничество

В Симферополе перевозчики пойдут под суд за мошенничество на 8,5 млн рублей, республиканская прокуратура утвердила обвинительные заключения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T12:03

2022-12-20T12:03

2022-12-20T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе перевозчики пойдут под суд за мошенничество на 8,5 млн рублей, республиканская прокуратура утвердила обвинительные заключения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По версии следствия, обвиняемые, являясь руководителями предприятий, в 2017-2018 годах предоставляли в администрацию Симферополя недостоверные сведения о количестве граждан льготной категории, перевезенных городскими автобусными маршрутами.Противоправные действия пресекли сотрудники крымского управления ФСБ России. Причиненный вред возмещен в ходе расследования уголовных дел. Сейчас материалы направлены в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.В октябре в крымском главке ФСБ России сообщили, что по данному факту возбуждены три уголовных дела по статье "мошенничество". Фигурантов обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупкахВ Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублейВ Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, симферополь, прокуратура республики крым, транспорт, закон и право