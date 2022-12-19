https://crimea.ria.ru/20221219/zamglavy-depzdrava-sevastopolya-nazhivalsya-na-kovidnykh-zakupkakh-1125963866.html
Замглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупках
Замглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупках - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Замглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупках
В Севастополе под суд пойдет бывший первый заместитель директора депздрава, который наживался бюджетными миллионами на госзакупках в пандемийный 2020-й год, а... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T09:41
2022-12-19T09:41
2022-12-19T09:43
новости крыма
крым
севастополь
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
коррупция
закон и право
прокуратура города севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125963753_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_76688551a454f4bd76eed6c59e9118db.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет бывший первый заместитель директора депздрава, который наживался бюджетными миллионами на госзакупках в пандемийный 2020-й год, а также вымогал крупную взятку у руководства компании за ее право работать на объектах здравоохранения. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры города.По версии следствия, с октября 2019 по март 2020 года первый замглавы севастопольского депздрава вымогал и получил от гендиректора фирмы взятку "в виде выполнения ремонта в принадлежащих ему апартаментах" почти на 670 тысяч рублей.Взамен чиновник не препятствовал компании работать на объектах здравоохранения города и поспособствовал заключению госконтракта на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек в Севастопольском онкодиспансере.Кроме того, в начале пандемии – в 2020 году – он заключил четыре государственных контракта на приобретение комбинезонов и респираторов для нужд медицинских организаций по завышенным ценам. В результате ущерб городу от этих сделок превысил 20,8 млн рублей. "Он не проконтролировал выполнение процедуры определения рыночной стоимости товаров и заключил указанные договоры по завышенным ценам. Фактическая стоимость приобретенных средств индивидуальной защиты для медицинских работников составила всего 4,8 млн рублей", – рассказали в прокуратуре.Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю. Сейчас обвиняемый под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки с вымогательством и в халатности, которая повлекла причинение ущерба в крупном и особо крупном размере. На два его автомобиля, денежные средства и прочее имущество наложен арест. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, все материалы дела уже в суде.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам за взятку Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке
https://crimea.ria.ru/20220901/v-krymu-medikov-poymali-na-prodazhe-sertifikatov-o-vaktsinatsii--fsb-1124368037.html
https://crimea.ria.ru/20220826/fsb-glavbukh-krymskoy-zheleznoy-dorogi-popalas-na-khischenii-10-mln-rubley-1124302884.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125963753_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_609eba75ea2daf53ca1faa664950b3fb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), коррупция, закон и право, прокуратура города севастополя
Замглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупках
Взятка и халатность: экс-замглавы депздрава Севастополя ждет суда за "ковидные закупки"
09:41 19.12.2022 (обновлено: 09:43 19.12.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет бывший первый заместитель директора депздрава, который наживался бюджетными миллионами на госзакупках в пандемийный 2020-й год, а также вымогал крупную взятку у руководства компании за ее право работать на объектах здравоохранения. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры города.
По версии следствия, с октября 2019 по март 2020 года первый замглавы севастопольского депздрава вымогал и получил от гендиректора фирмы взятку "в виде выполнения ремонта в принадлежащих ему апартаментах" почти на 670 тысяч рублей.
Взамен чиновник не препятствовал компании работать на объектах здравоохранения города и поспособствовал заключению госконтракта на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек в Севастопольском онкодиспансере.
Кроме того, в начале пандемии – в 2020 году – он заключил четыре государственных контракта на приобретение комбинезонов и респираторов для нужд медицинских организаций по завышенным ценам. В результате ущерб городу от этих сделок превысил 20,8 млн рублей.
"Он не проконтролировал выполнение процедуры определения рыночной стоимости товаров и заключил указанные договоры по завышенным ценам. Фактическая стоимость приобретенных средств индивидуальной защиты для медицинских работников составила всего 4,8 млн рублей", – рассказали в прокуратуре.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю. Сейчас обвиняемый под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки с вымогательством и в халатности, которая повлекла причинение ущерба в крупном и особо крупном размере. На два его автомобиля, денежные средства и прочее имущество наложен арест. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, все материалы дела уже в суде.
Читайте также на РИА Новости Крым: