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Замглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупках

Замглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупках - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Замглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупках

В Севастополе под суд пойдет бывший первый заместитель директора депздрава, который наживался бюджетными миллионами на госзакупках в пандемийный 2020-й год, а... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T09:41

2022-12-19T09:41

2022-12-19T09:43

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет бывший первый заместитель директора депздрава, который наживался бюджетными миллионами на госзакупках в пандемийный 2020-й год, а также вымогал крупную взятку у руководства компании за ее право работать на объектах здравоохранения. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры города.По версии следствия, с октября 2019 по март 2020 года первый замглавы севастопольского депздрава вымогал и получил от гендиректора фирмы взятку "в виде выполнения ремонта в принадлежащих ему апартаментах" почти на 670 тысяч рублей.Взамен чиновник не препятствовал компании работать на объектах здравоохранения города и поспособствовал заключению госконтракта на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек в Севастопольском онкодиспансере.Кроме того, в начале пандемии – в 2020 году – он заключил четыре государственных контракта на приобретение комбинезонов и респираторов для нужд медицинских организаций по завышенным ценам. В результате ущерб городу от этих сделок превысил 20,8 млн рублей. "Он не проконтролировал выполнение процедуры определения рыночной стоимости товаров и заключил указанные договоры по завышенным ценам. Фактическая стоимость приобретенных средств индивидуальной защиты для медицинских работников составила всего 4,8 млн рублей", – рассказали в прокуратуре.Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю. Сейчас обвиняемый под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки с вымогательством и в халатности, которая повлекла причинение ущерба в крупном и особо крупном размере. На два его автомобиля, денежные средства и прочее имущество наложен арест. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, все материалы дела уже в суде.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам за взятку Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке

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новости крыма, крым, севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), коррупция, закон и право, прокуратура города севастополя