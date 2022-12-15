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Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов
Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов
Суд в Севастополе отстранил от преподавательской работы на три года бывшего завкафедрой одного из вузов города за получение взяток от студентов. Об этом... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T16:52
2022-12-15T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе отстранил от преподавательской работы на три года бывшего завкафедрой одного из вузов города за получение взяток от студентов. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону."Следствием и судом установлено, что с декабря 2021 года по март 2022 года подсудимый, являющийся на тот момент заведующим кафедрой, получил 60 тысяч рублей от своей подчиненной (инженера кафедры), выступившей посредником в передаче денежных средств от студентов, за закрытие экзаменационных долгов", - говорится в сообщении.Преступную схему раскрыли сотрудники севастопольского управления МВД и управления ФСБ по региону.Суд признал бывшего заведующего кафедрой виновным в получении взяток и служебном подлоге. Приговор – штраф и три года без права заниматься преподавательской деятельностью. Инженер кафедры вуза отделалась штрафом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин снабжал студентов "шпионскими штучками" для сдачи экзаменовВ Севастополе за взятку будут судить студента морского вузаПредпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам
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крым, севастополь, крымский следком, общество, новости крыма, закон и право
Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов

Суд отстранил от работы на три года преподавателя-взяточника из Севастополя

16:52 15.12.2022
 
© РИА Новости . Руслан КривобокСуд отстранил от работы на три года преподавателя-взяточника из Севастополя
Суд отстранил от работы на три года преподавателя-взяточника из Севастополя - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе отстранил от преподавательской работы на три года бывшего завкафедрой одного из вузов города за получение взяток от студентов. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
"Следствием и судом установлено, что с декабря 2021 года по март 2022 года подсудимый, являющийся на тот момент заведующим кафедрой, получил 60 тысяч рублей от своей подчиненной (инженера кафедры), выступившей посредником в передаче денежных средств от студентов, за закрытие экзаменационных долгов", - говорится в сообщении.
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Суд признал бывшего заведующего кафедрой виновным в получении взяток и служебном подлоге. Приговор – штраф и три года без права заниматься преподавательской деятельностью. Инженер кафедры вуза отделалась штрафом.
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