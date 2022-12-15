https://crimea.ria.ru/20221215/eks-zavkafedroy-vuza-v-sevastopole-osuzhden-za-vzyatki-ot-studentov-1125914463.html

Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов

Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов

Суд в Севастополе отстранил от преподавательской работы на три года бывшего завкафедрой одного из вузов города за получение взяток от студентов. Об этом... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T16:52

2022-12-15T16:52

2022-12-15T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе отстранил от преподавательской работы на три года бывшего завкафедрой одного из вузов города за получение взяток от студентов. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону."Следствием и судом установлено, что с декабря 2021 года по март 2022 года подсудимый, являющийся на тот момент заведующим кафедрой, получил 60 тысяч рублей от своей подчиненной (инженера кафедры), выступившей посредником в передаче денежных средств от студентов, за закрытие экзаменационных долгов", - говорится в сообщении.Преступную схему раскрыли сотрудники севастопольского управления МВД и управления ФСБ по региону.Суд признал бывшего заведующего кафедрой виновным в получении взяток и служебном подлоге. Приговор – штраф и три года без права заниматься преподавательской деятельностью. Инженер кафедры вуза отделалась штрафом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин снабжал студентов "шпионскими штучками" для сдачи экзаменовВ Севастополе за взятку будут судить студента морского вузаПредпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам

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