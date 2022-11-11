https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopole-za-vzyatku-budut-sudit-studenta-morskogo-vuza--1125328097.html
В Севастополе за взятку будут судить студента морского вуза
В Севастополе за взятку будут судить студента морского вуза - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Севастополе за взятку будут судить студента морского вуза
В Севастополе будут судить студента Морского института Севастопольского государственного университета, которого обвиняют в даче взятки преподавателю. Об этом... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T15:28
2022-11-11T15:28
2022-11-11T15:28
прокуратура города севастополя
севастополь
закон и право
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить студента Морского института Севастопольского государственного университета, которого обвиняют в даче взятки преподавателю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении студента, который обвиняется в даче взятки преподавателю СевГУ", – говорится в сообщении.Фигурантом уголовного дела стал житель Симферополя 1998 года рождения.Санкции соответствующей статьи УК предусматривают наказание в виде штрафов, лишения права занимать определенные должности и даже лишения свободы сроком до 8 лет. Материалы дела уже в Ленинском районном суде.Ранее в тот же суд было направлено уголовное дело в отношении преподавателя, получившего взятку. Сейчас материалы на рассмотрении.В отношении посредницы также было возбуждено уголовное дело. Судом ей назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20220908/sotrudnitsu-kafedry-sevgu-osudili-za-peredachu-vzyatki-1124444435.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право
В Севастополе за взятку будут судить студента морского вуза
В Севастополе за взятку преподавателю будут судить студента Морского института
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить студента Морского института Севастопольского государственного университета, которого обвиняют в даче взятки преподавателю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении студента, который обвиняется в даче взятки преподавателю СевГУ", – говорится в сообщении.
Фигурантом уголовного дела стал житель Симферополя 1998 года рождения.
Как установило следствие, через посредника он передал педагогу 15 тыс. рублей за то, чтобы тот закрыл ему "задолженности по аттестации без фактической проверки знаний и присутствия на зачете", уточнили в ведомстве.
Санкции соответствующей статьи УК предусматривают наказание в виде штрафов, лишения права занимать определенные должности и даже лишения свободы сроком до 8 лет. Материалы дела уже в Ленинском районном суде.
Ранее в тот же суд было направлено уголовное дело в отношении преподавателя, получившего взятку. Сейчас материалы на рассмотрении.
В отношении посредницы также было возбуждено уголовное дело. Судом ей назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.