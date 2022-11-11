https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopole-za-vzyatku-budut-sudit-studenta-morskogo-vuza--1125328097.html

В Севастополе за взятку будут судить студента морского вуза

В Севастополе за взятку будут судить студента морского вуза - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Севастополе за взятку будут судить студента морского вуза

В Севастополе будут судить студента Морского института Севастопольского государственного университета, которого обвиняют в даче взятки преподавателю. Об этом... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T15:28

2022-11-11T15:28

2022-11-11T15:28

прокуратура города севастополя

севастополь

закон и право

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить студента Морского института Севастопольского государственного университета, которого обвиняют в даче взятки преподавателю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении студента, который обвиняется в даче взятки преподавателю СевГУ", – говорится в сообщении.Фигурантом уголовного дела стал житель Симферополя 1998 года рождения.Санкции соответствующей статьи УК предусматривают наказание в виде штрафов, лишения права занимать определенные должности и даже лишения свободы сроком до 8 лет. Материалы дела уже в Ленинском районном суде.Ранее в тот же суд было направлено уголовное дело в отношении преподавателя, получившего взятку. Сейчас материалы на рассмотрении.В отношении посредницы также было возбуждено уголовное дело. Судом ей назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

https://crimea.ria.ru/20220908/sotrudnitsu-kafedry-sevgu-osudili-za-peredachu-vzyatki-1124444435.html

севастополь

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прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право