https://crimea.ria.ru/20221118/predprinimatelnitsa-iz-sevastopolya-pogorela-na-vzyatke-kommunalschikam-1125430450.html
Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам
Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам
Предпринимательница из Севастополя подбивала знакомого на дачу взятки ресурсоснабжающим предприятиям города, чтобы ускорить подключение объектов недвижимости к... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T12:14
2022-11-18T12:14
2022-11-18T12:14
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Предпринимательница из Севастополя подбивала знакомого на дачу взятки ресурсоснабжающим предприятиям города, чтобы ускорить подключение объектов недвижимости к коммунальным сетям. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома России.Установлено, что обвиняемая предложила своему знакомому решить вопрос о подключении объекта недвижимости к сетям "Водоканала" и "Севастопольэнерго" с помощью взятки и была готова выступить посредником, передав сотрудникам предприятий взятку в размере 175 тысяч рублей."Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях женщины. После чего в момент передачи денежных средств она была задержана оперативными сотрудниками", – говорится в сообщении силового ведомства.В отношении 34-летней бизнес-вумен возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, она, в свою очередь, вину отрицать не стала.Материалы уголовного дела с утвержденным обвинением направлены в суд и будут рассмотрены по существу.Ранее в Севастополе студента Морского института Севастопольского государственного университета обвинили в даче взятки преподавателю.
https://crimea.ria.ru/20220909/v-sevastopole-advokata-osudili-za-peredachu-vzyatki-1124453902.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, закон и право
Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам
В Севастополе будут судить предпринимательницу, подбивавшая знакомого на дачу взятки
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Предпринимательница из Севастополя подбивала знакомого на дачу взятки ресурсоснабжающим предприятиям города, чтобы ускорить подключение объектов недвижимости к коммунальным сетям. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома России.
Установлено, что обвиняемая предложила своему знакомому решить вопрос о подключении объекта недвижимости к сетям "Водоканала" и "Севастопольэнерго" с помощью взятки и была готова выступить посредником, передав сотрудникам предприятий взятку в размере 175 тысяч рублей.
По данным севастопольской прокуратуры, в дальнейшем предпринимательница попыталась запугать мужчину "сложностями", которые могут возникнуть при подключении объектов без дачи взятки. В действительности она и не планировала помогать ему и рассчитывала присвоить деньги себе.
"Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях женщины. После чего в момент передачи денежных средств она была задержана оперативными сотрудниками", – говорится в сообщении силового ведомства.
В отношении 34-летней бизнес-вумен возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, она, в свою очередь, вину отрицать не стала.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинением направлены в суд и будут рассмотрены по существу.
Ранее в Севастополе студента Морского института Севастопольского государственного университета обвинили в даче взятки преподавателю
.