https://crimea.ria.ru/20221118/predprinimatelnitsa-iz-sevastopolya-pogorela-na-vzyatke-kommunalschikam-1125430450.html

Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам

Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам

Предпринимательница из Севастополя подбивала знакомого на дачу взятки ресурсоснабжающим предприятиям города, чтобы ускорить подключение объектов недвижимости к... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T12:14

2022-11-18T12:14

2022-11-18T12:14

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Предпринимательница из Севастополя подбивала знакомого на дачу взятки ресурсоснабжающим предприятиям города, чтобы ускорить подключение объектов недвижимости к коммунальным сетям. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома России.Установлено, что обвиняемая предложила своему знакомому решить вопрос о подключении объекта недвижимости к сетям "Водоканала" и "Севастопольэнерго" с помощью взятки и была готова выступить посредником, передав сотрудникам предприятий взятку в размере 175 тысяч рублей."Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях женщины. После чего в момент передачи денежных средств она была задержана оперативными сотрудниками", – говорится в сообщении силового ведомства.В отношении 34-летней бизнес-вумен возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, она, в свою очередь, вину отрицать не стала.Материалы уголовного дела с утвержденным обвинением направлены в суд и будут рассмотрены по существу.Ранее в Севастополе студента Морского института Севастопольского государственного университета обвинили в даче взятки преподавателю.

https://crimea.ria.ru/20220909/v-sevastopole-advokata-osudili-za-peredachu-vzyatki-1124453902.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, закон и право