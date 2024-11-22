https://crimea.ria.ru/20241122/v-krym-na-festival-serbskoy-kultury-priedut-zheltye-grushi-1142069523.html

В Крым на фестиваль сербской культуры приедут "Желтые груши"

В Крым на фестиваль сербской культуры приедут "Желтые груши" - РИА Новости Крым, 22.11.2024

В Крым на фестиваль сербской культуры приедут "Желтые груши"

В зале Симферопольского музыкального училища 23 сентября состоится фестиваль сербской культуры имени святого Саввы Сербского. В нем примут участие коллективы из РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T22:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В зале Симферопольского музыкального училища 23 сентября состоится фестиваль сербской культуры имени святого Саввы Сербского. В нем примут участие коллективы из Москвы – трио "Жуте крушке", группа "Ихтис" и другие. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала ведущая телеканала "СПАС", автор фильма "Святой Савва: русский цвет на сербском флаге" Анжелика Кареткина.Название фольклорного ансамбля "Жуте крушке" в переводе на русский означает "Желтые груши". В его составе выступают сербские и русские девушки, они исполняют народные песни в древней песенной традиции.Представитель общества русско-сербской дружбы "Завет", организатор фестиваля Негослав Миливоевич рассказал, что помимо музыкантов, в фестивале будет участвовать сербская художница Весна Симич, которая представит свои картины. Зрителям будут дарить книги сербских авторов и угощать блюдами национальной кухни.Он подчеркнул, что для сербской общины было важно устроить такой фестиваль именно в Крыму, где недавно была зарегистрирована сербская национально-культурная община:Сербская национально-культурная община в Крыму была создана в июле 2024 года и сейчас насчитывает около ста членов. Общину создали для распространения сербской культуры, общения и взаимосвязи, отметил ее председатель Йовица Тодорович.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьерПутин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - КремльДоброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО

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