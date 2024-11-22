Рейтинг@Mail.ru
В Крым на фестиваль сербской культуры приедут "Желтые груши" - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241122/v-krym-na-festival-serbskoy-kultury-priedut-zheltye-grushi-1142069523.html
В Крым на фестиваль сербской культуры приедут "Желтые груши"
В Крым на фестиваль сербской культуры приедут "Желтые груши" - РИА Новости Крым, 22.11.2024
В Крым на фестиваль сербской культуры приедут "Желтые груши"
В зале Симферопольского музыкального училища 23 сентября состоится фестиваль сербской культуры имени святого Саввы Сербского. В нем примут участие коллективы из РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T22:25
2024-11-22T22:25
новости крыма
сербия
культура
музыка
крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/09/1116190901_0:438:4672:3066_1920x0_80_0_0_3f109031235a643d6b5bdc95800bc749.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В зале Симферопольского музыкального училища 23 сентября состоится фестиваль сербской культуры имени святого Саввы Сербского. В нем примут участие коллективы из Москвы – трио "Жуте крушке", группа "Ихтис" и другие. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала ведущая телеканала "СПАС", автор фильма "Святой Савва: русский цвет на сербском флаге" Анжелика Кареткина.Название фольклорного ансамбля "Жуте крушке" в переводе на русский означает "Желтые груши". В его составе выступают сербские и русские девушки, они исполняют народные песни в древней песенной традиции.Представитель общества русско-сербской дружбы "Завет", организатор фестиваля Негослав Миливоевич рассказал, что помимо музыкантов, в фестивале будет участвовать сербская художница Весна Симич, которая представит свои картины. Зрителям будут дарить книги сербских авторов и угощать блюдами национальной кухни.Он подчеркнул, что для сербской общины было важно устроить такой фестиваль именно в Крыму, где недавно была зарегистрирована сербская национально-культурная община:Сербская национально-культурная община в Крыму была создана в июле 2024 года и сейчас насчитывает около ста членов. Общину создали для распространения сербской культуры, общения и взаимосвязи, отметил ее председатель Йовица Тодорович.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьерПутин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - КремльДоброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО
сербия
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/09/1116190901_0:0:4672:3504_1920x0_80_0_0_61402539c7ed494202cad7ed0aea786a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, сербия, культура, музыка, крым, симферополь
В Крым на фестиваль сербской культуры приедут "Желтые груши"

В Крыму на фестивале святого Саввы Сербского представят сербскую духовную музыку

22:25 22.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Мария ОрловаСимферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского
Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости Крым . Мария Орлова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В зале Симферопольского музыкального училища 23 сентября состоится фестиваль сербской культуры имени святого Саввы Сербского. В нем примут участие коллективы из Москвы – трио "Жуте крушке", группа "Ихтис" и другие. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала ведущая телеканала "СПАС", автор фильма "Святой Савва: русский цвет на сербском флаге" Анжелика Кареткина.

"Гостей фестиваля ждет сербская духовная музыка в исполнении группы "Ихтис". Это российская группа, которая образовалась в Сербии, ребята исполняют ставшую известной в России песню "Вера наша" на слова Святителя Николая (Велимировича)", - рассказала она.

Название фольклорного ансамбля "Жуте крушке" в переводе на русский означает "Желтые груши". В его составе выступают сербские и русские девушки, они исполняют народные песни в древней песенной традиции.
"А также мы пригласили молодых сербских исполнительниц, это пианистка Анджела Денич и аккордеонистка Божена Лазич. Они учатся в Гнесинке, и для них это потрясающая возможность представить сербскую культуру через музыку", - рассказала Анжелика Кареткина.
Представитель общества русско-сербской дружбы "Завет", организатор фестиваля Негослав Миливоевич рассказал, что помимо музыкантов, в фестивале будет участвовать сербская художница Весна Симич, которая представит свои картины. Зрителям будут дарить книги сербских авторов и угощать блюдами национальной кухни.
Он подчеркнул, что для сербской общины было важно устроить такой фестиваль именно в Крыму, где недавно была зарегистрирована сербская национально-культурная община:

"Можно было сделать это и в Москве, и в Питере, и в Сочи, но мы хотели в Крыму, потому что Крым - это что-то новое для всех. Мы хотим показать потом в Европе, в Сербии, как это здесь происходит, как мы здесь живем, и какой сейчас стал Крым".

Сербская национально-культурная община в Крыму была создана в июле 2024 года и сейчас насчитывает около ста членов. Общину создали для распространения сербской культуры, общения и взаимосвязи, отметил ее председатель Йовица Тодорович.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер
Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль
Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО
 
Новости КрымаСербияКультураМузыкаКрымСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Сильные дожди с мокрым снегом и холодный ветер: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 23 ноября
22:55Предупреждение Москвы Западу и срыв кампании ВСУ: главное за 22 ноября
22:25В Крым на фестиваль сербской культуры приедут "Желтые груши"
21:41Проник в чужой дом с булавой: в Крыму арестован пенсионер-разбойник
21:10Ливни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных
20:31"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСН
20:21Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
20:10Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин
20:06Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник"
19:45Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство
19:44Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин
19:42Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – Медведев
19:37Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели
19:15"Самая обыкновенная агония": в Госдуме оценили действия Вашингтона
18:50Сколько стоит красная икра в Крыму и Севастополе
18:21В Севастополе перекрыли рейд
18:16В Ялте в речке найден труп мужчины
17:46На соцзащиту и занятость крымчан потратят 18 млрд рублей в 2025 году
17:21Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать
Лента новостейМолния