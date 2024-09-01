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Национально-культурную сербскую общину создали в Симферополе - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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Национально-культурную сербскую общину создали в Симферополе
Национально-культурную сербскую общину создали в Симферополе - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Национально-культурную сербскую общину создали в Симферополе
В Симферополе создали национально-культурную сербскую общину в честь Святого Саввы Сербского. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T21:04
2024-09-01T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе создали национально-культурную сербскую общину в честь Святого Саввы Сербского. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Общественной организации "Местная сербская национально-культурная автономия городского округа Симферополь "Св. Савва Сербский" Йовица Тодорович.Общину создали для распространения сербской культуры, общения и взаимосвязи, отметил Тодорович.Общественную организацию назвали в честь Святого Саввы Сербского – одного из самых почитаемых святых Сербской православной церкви. Он являлся религиозным, культурным и политическим деятелям, помогая людям, отметил Тодорович."Он очень много сделал за свою жизнь, построил много монастырей, путешествовал по миру, объединял народ, поэтому в Сербии он считается уважаемым святым. Он был сыном царя, оставил все свое богатство и власть на отца и брата, а сам ушел в монастырь", – рассказал Тодорович.В планах организации – создать общину на федеральном уровне, поделился Тодорович. И добавил, что связывался с другими сербскими общинами в России."Они не очень активные. А в Крыму можно работать и заниматься тем, чего хочет душа", – отметил он.По словам Тодоровича, скоро в Симферополе появится детская школа по изучению сербского языка, которую смогут посещать и взрослые, желающие познакомиться с сербской культурой.Кроме того, отметил руководитель организации, сербская община будет проводить музыкальные и гастрономические фестивали.И рассказал, что в течение недели появится сайт организации, где будут размещаться планы мероприятий. А еще в планах сербской общины возрождать христианские храмы в Крыму, подытожил гость эфира.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 летСвятитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертиеВ честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбы
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сербия, россия, в мире, сотрудничество, симферополь, крым, новости, новости крыма
Национально-культурную сербскую общину создали в Симферополе

В Симферополе создали национально-культурную сербскую общину

21:04 01.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе создали национально-культурную сербскую общину в честь Святого Саввы Сербского. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Общественной организации "Местная сербская национально-культурная автономия городского округа Симферополь "Св. Савва Сербский" Йовица Тодорович.
Общину создали для распространения сербской культуры, общения и взаимосвязи, отметил Тодорович.

"Она создана для людей, которые долго не живут в своей стране – у них уже созданы семьи, растут дети, для того, чтобы они имели возможность учить сербский язык, узнавать о своей стране, о своих предках и не забывать культуру. Кроме того, есть еще люди, у которых есть проблемы – им нужно помогать", – пояснил руководитель организации.

Общественную организацию назвали в честь Святого Саввы Сербского – одного из самых почитаемых святых Сербской православной церкви. Он являлся религиозным, культурным и политическим деятелям, помогая людям, отметил Тодорович.
"Он очень много сделал за свою жизнь, построил много монастырей, путешествовал по миру, объединял народ, поэтому в Сербии он считается уважаемым святым. Он был сыном царя, оставил все свое богатство и власть на отца и брата, а сам ушел в монастырь", – рассказал Тодорович.
В планах организации – создать общину на федеральном уровне, поделился Тодорович. И добавил, что связывался с другими сербскими общинами в России.
"Они не очень активные. А в Крыму можно работать и заниматься тем, чего хочет душа", – отметил он.
По словам Тодоровича, скоро в Симферополе появится детская школа по изучению сербского языка, которую смогут посещать и взрослые, желающие познакомиться с сербской культурой.
Кроме того, отметил руководитель организации, сербская община будет проводить музыкальные и гастрономические фестивали.

"Сейчас разрабатываем план – это будут и концерты, и фольклор сербский, и презентации нашей кухни, нашего вина и вообще изучение нашей культуры, истории, которые будут напоминать наше прошлое и события, которые укрепляли сербско-русскую дружбу", – поделился Тодорович.

И рассказал, что в течение недели появится сайт организации, где будут размещаться планы мероприятий. А еще в планах сербской общины возрождать христианские храмы в Крыму, подытожил гость эфира.
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