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Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 лет - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 лет
Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 лет - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 лет
30 июня храм Всех Святых в Симферополе отмечает 160-летие – это единственный храм на всем полуострове, который никогда не закрывался, сообщает Крымская епархия... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T07:01
2024-06-30T07:01
симферополь
религия
православие
новости крыма
культура
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СИМЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. 30 июня храм Всех Святых в Симферополе отмечает 160-летие – это единственный храм на всем полуострове, который никогда не закрывался, сообщает Крымская епархия и делится другими фактами о святыне.Старинные колокола"На колокольне Всехсвятского храма, среди ее восьми колоколов, есть также и самый старый симферопольский колокол, точнее сразу три, с царскими орлами, изготовленные еще в 19 веке", – сообщают в епархии.На одном из них – клеймо крупнейшего в Российской империи производителя колоколов "П. И. Оловянишникова". Второй – производства московского завода Финляндского, выполнявшего заказы первостепенной важности, в частности, на этом заводе был отлит колокол весом в 4000 пудов для колокольни Ивана Великого в Кремле. На третьем надпись: "Дар ее величества государыни императрицы Марии Александровны, 1872".Чудо в конце XX века"В 1998 году в храме Всех Святых, во время проведения реставрационных работ с иконостаса малого алтаря, освященного в честь великомученика и победоносца Георгия, была снята из киота икона Христа Спасителя. Через несколько дней сотрудники храма заметили, что на стекле киота, перед которым стояла икона, виднеется изображение, повторяющее образ", – продолжают священнослужители.В епархии создали комиссию, привлекли ученых, которые после ряда исследований подтвердили нерукотворность явленного образа и его идентичность с явленным на стекле образом Божией Матери иконы "Призри на смирение", которая находится в Киеве в Свято-Введенском монастыре.Приходской музей"Трудами церковно-приходской общины и при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году в помещении Древлехранилища Всехсвятского храма открылся приходской музей "Христианский Симферополь", – напомнили в епархии.В экспозиции – облачения трехступенчатой иерархии православной церкви: епископа, священника и диакона, старинные иконы, богослужебные сосуды и книги, церковная утварь XVIII-XX веков, и другие священные предметы, в основном взяты из фондов древлехранилища храма.Первоначально храм Всех Святых в Симферополе был освящен в честь Успения праведной Анны и приписан к кафедральному Александро-Невскому собору. Позднее переосвящен в храм Всех Святых. Церковь стала основным местом для отпевания христиан. В течение всего периода своего существования в церковной ограде перезахоранивали останки духовных лиц. Небольшая церковь была построена на средства купца В. Б. Масленникова. 14 июня 1864 года новостроенный храм на кладбище освятили. Среди святынь храма – Чудотворная икона Господа Иисуса Христа, отобразившаяся на стекле в 1998 году, священная могилка святителя Луки Крымского и Гурия Таврического, старинная голгофа, гроб Господень и плащаница 19 века, икона-мощевик, ковчег с частицами мощей Гурия Таврического и Луки Крымского.Читайте также на РИА Новости Крым:Святитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"В честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбыКак в 14 веке: в Крыму откроют древний храм после большой реставрации
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симферополь, религия, православие, новости крыма, культура
Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 лет

Православные Симферополя отмечают 160-летие храма Всех Святых

07:01 30.06.2024
 
© Крымская епархияХрам Всех Святых
Храм Всех Святых
© Крымская епархия
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СИМЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. 30 июня храм Всех Святых в Симферополе отмечает 160-летие – это единственный храм на всем полуострове, который никогда не закрывался, сообщает Крымская епархия и делится другими фактами о святыне.

Старинные колокола

"На колокольне Всехсвятского храма, среди ее восьми колоколов, есть также и самый старый симферопольский колокол, точнее сразу три, с царскими орлами, изготовленные еще в 19 веке", – сообщают в епархии.
На одном из них – клеймо крупнейшего в Российской империи производителя колоколов "П. И. Оловянишникова". Второй – производства московского завода Финляндского, выполнявшего заказы первостепенной важности, в частности, на этом заводе был отлит колокол весом в 4000 пудов для колокольни Ивана Великого в Кремле. На третьем надпись: "Дар ее величества государыни императрицы Марии Александровны, 1872".

Чудо в конце XX века

"В 1998 году в храме Всех Святых, во время проведения реставрационных работ с иконостаса малого алтаря, освященного в честь великомученика и победоносца Георгия, была снята из киота икона Христа Спасителя. Через несколько дней сотрудники храма заметили, что на стекле киота, перед которым стояла икона, виднеется изображение, повторяющее образ", – продолжают священнослужители.
В епархии создали комиссию, привлекли ученых, которые после ряда исследований подтвердили нерукотворность явленного образа и его идентичность с явленным на стекле образом Божией Матери иконы "Призри на смирение", которая находится в Киеве в Свято-Введенском монастыре.

"Эксперты пришли к выводу, что изображение на стекле представляет собой тонкий налет, состоящий из двух органических кислот и воска. Анализ показал, что изображение на стекле возникло под воздействием излучения неизвестной природы, исходящего от самого образа", – добавили в епархии.

Приходской музей

"Трудами церковно-приходской общины и при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году в помещении Древлехранилища Всехсвятского храма открылся приходской музей "Христианский Симферополь", – напомнили в епархии.
В экспозиции – облачения трехступенчатой иерархии православной церкви: епископа, священника и диакона, старинные иконы, богослужебные сосуды и книги, церковная утварь XVIII-XX веков, и другие священные предметы, в основном взяты из фондов древлехранилища храма.

"Уникальнейшим экспонатом является антиминс храма Всех Святых, собственноручно подписанный святителем Лукой Крымским в 1947 году. Музей знакомит посетителей с историей не только православия в столице Крыма, но и других христианских конфессий", – отмечают в епархии.

© Крымская епархияХрам Всех Святых
Храм Всех Святых
1 из 3
Храм Всех Святых
© Крымская епархия
© Крымская епархияВ помещении Древлехранилища Всехсвятского храма открылся приходской музей "Христианский Симферополь"
В помещении Древлехранилища Всехсвятского храма открылся приходской музей Христианский Симферополь
2 из 3
В помещении Древлехранилища Всехсвятского храма открылся приходской музей "Христианский Симферополь"
© Крымская епархия
© Крымская епархияХрам Всех Святых
Храм Всех Святых
3 из 3
Храм Всех Святых
© Крымская епархия
1 из 3
Храм Всех Святых
© Крымская епархия
2 из 3
В помещении Древлехранилища Всехсвятского храма открылся приходской музей "Христианский Симферополь"
© Крымская епархия
3 из 3
Храм Всех Святых
© Крымская епархия
Первоначально храм Всех Святых в Симферополе был освящен в честь Успения праведной Анны и приписан к кафедральному Александро-Невскому собору. Позднее переосвящен в храм Всех Святых. Церковь стала основным местом для отпевания христиан. В течение всего периода своего существования в церковной ограде перезахоранивали останки духовных лиц. Небольшая церковь была построена на средства купца В. Б. Масленникова. 14 июня 1864 года новостроенный храм на кладбище освятили. Среди святынь храма – Чудотворная икона Господа Иисуса Христа, отобразившаяся на стекле в 1998 году, священная могилка святителя Луки Крымского и Гурия Таврического, старинная голгофа, гроб Господень и плащаница 19 века, икона-мощевик, ковчег с частицами мощей Гурия Таврического и Луки Крымского.
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