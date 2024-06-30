https://crimea.ria.ru/20240630/chudesa-i-svyatyni-khramu-vsekh-svyatykh-v-simferopole-160-let-1138456821.html

Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 лет

Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 лет - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 лет

30 июня храм Всех Святых в Симферополе отмечает 160-летие – это единственный храм на всем полуострове, который никогда не закрывался, сообщает Крымская епархия... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T07:01

2024-06-30T07:01

2024-06-30T07:01

симферополь

религия

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культура

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СИМЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. 30 июня храм Всех Святых в Симферополе отмечает 160-летие – это единственный храм на всем полуострове, который никогда не закрывался, сообщает Крымская епархия и делится другими фактами о святыне.Старинные колокола"На колокольне Всехсвятского храма, среди ее восьми колоколов, есть также и самый старый симферопольский колокол, точнее сразу три, с царскими орлами, изготовленные еще в 19 веке", – сообщают в епархии.На одном из них – клеймо крупнейшего в Российской империи производителя колоколов "П. И. Оловянишникова". Второй – производства московского завода Финляндского, выполнявшего заказы первостепенной важности, в частности, на этом заводе был отлит колокол весом в 4000 пудов для колокольни Ивана Великого в Кремле. На третьем надпись: "Дар ее величества государыни императрицы Марии Александровны, 1872".Чудо в конце XX века"В 1998 году в храме Всех Святых, во время проведения реставрационных работ с иконостаса малого алтаря, освященного в честь великомученика и победоносца Георгия, была снята из киота икона Христа Спасителя. Через несколько дней сотрудники храма заметили, что на стекле киота, перед которым стояла икона, виднеется изображение, повторяющее образ", – продолжают священнослужители.В епархии создали комиссию, привлекли ученых, которые после ряда исследований подтвердили нерукотворность явленного образа и его идентичность с явленным на стекле образом Божией Матери иконы "Призри на смирение", которая находится в Киеве в Свято-Введенском монастыре.Приходской музей"Трудами церковно-приходской общины и при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году в помещении Древлехранилища Всехсвятского храма открылся приходской музей "Христианский Симферополь", – напомнили в епархии.В экспозиции – облачения трехступенчатой иерархии православной церкви: епископа, священника и диакона, старинные иконы, богослужебные сосуды и книги, церковная утварь XVIII-XX веков, и другие священные предметы, в основном взяты из фондов древлехранилища храма.Первоначально храм Всех Святых в Симферополе был освящен в честь Успения праведной Анны и приписан к кафедральному Александро-Невскому собору. Позднее переосвящен в храм Всех Святых. Церковь стала основным местом для отпевания христиан. В течение всего периода своего существования в церковной ограде перезахоранивали останки духовных лиц. Небольшая церковь была построена на средства купца В. Б. Масленникова. 14 июня 1864 года новостроенный храм на кладбище освятили. Среди святынь храма – Чудотворная икона Господа Иисуса Христа, отобразившаяся на стекле в 1998 году, священная могилка святителя Луки Крымского и Гурия Таврического, старинная голгофа, гроб Господень и плащаница 19 века, икона-мощевик, ковчег с частицами мощей Гурия Таврического и Луки Крымского.Читайте также на РИА Новости Крым:Святитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"В честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбыКак в 14 веке: в Крыму откроют древний храм после большой реставрации

https://crimea.ria.ru/20240424/progulka-po-vizantiyskomu-gorodu-novyy-khersones-glazami-ekskursanta-1136828691.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, религия, православие, новости крыма, культура