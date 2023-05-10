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Как в 14 веке: в Крыму откроют древний храм после большой реставрации - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Как в 14 веке: в Крыму откроют древний храм после большой реставрации
Как в 14 веке: в Крыму откроют древний храм после большой реставрации - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Как в 14 веке: в Крыму откроют древний храм после большой реставрации
В Феодосии завершилась реставрация средневекового Храма Дмитрия Солунского, которая длилась в течение года при полной финансовой поддержке благотворительного... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T18:44
2023-05-10T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии завершилась реставрация средневекового Храма Дмитрия Солунского, которая длилась в течение года при полной финансовой поддержке благотворительного фонда Алины Кабаевой. Об этом РИА Новости Крым рассказал настоятель феодосийского Святоекатерининского Архиерейского подворья, древлехранитель Феодосийской Епархии Вадим Синичкин.По его словам, реставрацию внутренних помещений храма, его фасадов и кровли вели специалисты "Коневских реставрационных мастерских" из Санкт-Петербурга."Специалисты восстановили древние фрески, обработали стены храма специальным составом, который не позволяет разрушаться средневековой кладке, на прилегающей территории открыли старинную брусчатку, расчистили опорную стену XIV века, отремонтировали фонтан, выполнили работы в части электрики, вентиляции, акустики, отведения грунтовых вод, полностью заменили кровлю: уложили керамическую черепицу, аналогичную средневековой, воздвигли 82-килограммовый крест из сплава меди и бронзы, такой же, какой венчал этот храм до революции", - перечислил Синичкин.По примеру оригинального изготовлены паникадило и иконостас - в греческом стиле, невысокий, так, чтобы не закрывать уникальных фресок на сводах храма. Церемония освящения храма Димитрия Солунского состоится 21 мая, далее здесь будут проводить литургии и воскресные службы, храм откроют для посещения туристов и паломников.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, главной святыней обновленного храма станут мощи из одноименной церкви в Сирии, которая была полностью разрушена в результате военных действий. Эти мощи Феодосийско-Керченской епархии передал знаменитый путешественник, священник Федор Конюхов. Церковь Дмитрия Солунского относят к середине XIV века. Специалисты полагают, что изначально строение принадлежало греческой общине – внутри обнаружены надписи на этом языке. Однако позже храм занимали армяне – рядом со зданием расположен Армянский фонтан (датирован 1491 г.) и другие памятники этого народа. По мнению ряда исследователей, фрески на сводах храма являются результатом труда великого Феофана Грека. Последняя комплексная реставрация здания проводилась в 1955-1956 гг. В последние годы в Храме проводили богослужения.Читайте также на РИА Новости Крым:Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом делеКуда не ведут дороги: ядерная история Кизилташской обителиГеоргий, приносящий Победу: след святого на крымской земле
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Галина Оленева
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60
религия, феодосия, крым, новости крыма, храм дмитрия солунского, общество, культура, вадим синичкин, крым в истории: секреты, факты, фото
Как в 14 веке: в Крыму откроют древний храм после большой реставрации

В Феодосии завершили реставрацию средневекового храма Дмитрия Солунского

18:44 10.05.2023
 
© Фото предоставлено древлехранителем Феодосийско-Керченской епархии, протоиереем Вадимом СиничкинымВ Феодосии завершили реставрацию средневекового храма Дмитрия Солунского
В Феодосии завершили реставрацию средневекового храма Дмитрия Солунского
© Фото предоставлено древлехранителем Феодосийско-Керченской епархии, протоиереем Вадимом Синичкиным
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии завершилась реставрация средневекового Храма Дмитрия Солунского, которая длилась в течение года при полной финансовой поддержке благотворительного фонда Алины Кабаевой. Об этом РИА Новости Крым рассказал настоятель феодосийского Святоекатерининского Архиерейского подворья, древлехранитель Феодосийской Епархии Вадим Синичкин.
"Реставрация храма проведена по благословению Митрополита Феодосийско-Керченской епархии Платона. Подготовительный этап - изучение древних документов, согласования, проекты - заняли какое-то время, но это было важно, поскольку это объект культурного наследия. Непосредственно реставрация длилась с июня прошлого года и теперь завершена. В итоге все сделано точь в точь, как в XIV веке, когда храм был построен", - рассказал отец Вадим.
По его словам, реставрацию внутренних помещений храма, его фасадов и кровли вели специалисты "Коневских реставрационных мастерских" из Санкт-Петербурга.
"Специалисты восстановили древние фрески, обработали стены храма специальным составом, который не позволяет разрушаться средневековой кладке, на прилегающей территории открыли старинную брусчатку, расчистили опорную стену XIV века, отремонтировали фонтан, выполнили работы в части электрики, вентиляции, акустики, отведения грунтовых вод, полностью заменили кровлю: уложили керамическую черепицу, аналогичную средневековой, воздвигли 82-килограммовый крест из сплава меди и бронзы, такой же, какой венчал этот храм до революции", - перечислил Синичкин.
© Фото предоставлено древлехранителем Феодосийско-Керченской епархии, протоиереем Вадимом СиничкинымВ Феодосии завершили реставрацию средневекового храма Дмитрия Солунского
В Феодосии завершили реставрацию средневекового храма Дмитрия Солунского
© Фото предоставлено древлехранителем Феодосийско-Керченской епархии, протоиереем Вадимом Синичкиным
По примеру оригинального изготовлены паникадило и иконостас - в греческом стиле, невысокий, так, чтобы не закрывать уникальных фресок на сводах храма. Церемония освящения храма Димитрия Солунского состоится 21 мая, далее здесь будут проводить литургии и воскресные службы, храм откроют для посещения туристов и паломников.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, главной святыней обновленного храма станут мощи из одноименной церкви в Сирии, которая была полностью разрушена в результате военных действий. Эти мощи Феодосийско-Керченской епархии передал знаменитый путешественник, священник Федор Конюхов.
Церковь Дмитрия Солунского относят к середине XIV века. Специалисты полагают, что изначально строение принадлежало греческой общине – внутри обнаружены надписи на этом языке. Однако позже храм занимали армяне – рядом со зданием расположен Армянский фонтан (датирован 1491 г.) и другие памятники этого народа. По мнению ряда исследователей, фрески на сводах храма являются результатом труда великого Феофана Грека. Последняя комплексная реставрация здания проводилась в 1955-1956 гг. В последние годы в Храме проводили богослужения.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымРелигияФеодосияКрымНовости КрымаХрам Дмитрия СолунскогоОбществоКультураВадим СиничкинКрым в истории: секреты, факты, фото
 
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