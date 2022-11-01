https://crimea.ria.ru/20221101/restavratsiya-svyatyni-v-feodosii-vozdvigli-krest-nad-drevnim-khramom-1125179741.html
Реставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмом
Реставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмом - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Реставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмом
В Феодосии завершили первый этап реставрации средневекового храма Дмитрия Солунского. Полностью восстановлена и покрыта керамической черепицей кровля, над... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T07:01
2022-11-01T07:01
2022-11-01T07:01
феодосия
религия
культура
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии завершили первый этап реставрации средневекового храма Дмитрия Солунского. Полностью восстановлена и покрыта керамической черепицей кровля, над которой воздвигли 82-килограмовый крест из сплава меди и бронзы. Об этом РИА Новости Крым сообщил настоятель феодосийского Святоекатерининского Архиерейского подворья, древлехранитель Феодосийской Епархии Вадим Синичкин.Реставрация средневекового Храма Дмитрия Солунского в Феодосии началась в июле при полной финансовой поддержке благотворительного фонда Алины Кабаевой. Реставрацию проведут мастера знаменитых "Коневских реставрационных мастерских" из Санкт-Петербурга. Главной святыней станут мощи из одноименного храма в Сирии, который был полностью разрушен в результате военных действий. Эти мощи Феодосийско-Керченской епархии передал знаменитый путешественник, священник Федор Конюхов.По его словам 82-килограмовый крест выполнен из сплава бронзы и меди и полностью повторяет средневековый оригинал, внешний вид которого удалось воссоздать по документам из музейных архивов."Сейчас специалисты восстанавливают фрески и проводят внутренние работы - пол, электрика. Подготовлено место для установки паникадил. Вокруг храма открыли средневековую брусчатку, ее разобрали по номерам, отреставрировали, выровняли почву и обратно уложили. Также расчистили и привели в первоначальный вид опорную стену XIV века, расположенную рядом с храмом", - рассказал отец Вадим о ходе работ.По его словам, в ходе реставрации также ведутся работ по восстановлению старинного фонтана, в частности планируется полностью восстановить древний водовод, для этого уже заказаны керамические трубы, аутентичные средневековым.Церковь Дмитрия Солунского относят к середине XIV века. Специалисты полагают, что изначально строение принадлежало греческой общине – внутри обнаружены надписи на этом языке. Однако позже храм занимали армяне – рядом со зданием расположен Армянский фонтан (датирован 1491 г.) и другие памятники этого народа. По мнению ряда исследователей, фрески на сводах храма являются результатом труда великого Феофана Грека. Последняя комплексная реставрация здания проводилась в 1955-1956 гг. В последние годы в Храме проводили богослужения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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феодосия, религия, культура, крым
Реставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмом
В Феодосии завершили один из этапов реставрации средневекового храма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии завершили первый этап реставрации средневекового храма Дмитрия Солунского. Полностью восстановлена и покрыта керамической черепицей кровля, над которой воздвигли 82-килограмовый крест из сплава меди и бронзы. Об этом РИА Новости Крым сообщил настоятель феодосийского Святоекатерининского Архиерейского подворья, древлехранитель Феодосийской Епархии Вадим Синичкин.
Реставрация средневекового Храма Дмитрия Солунского в Феодосии
началась в июле при полной финансовой поддержке благотворительного фонда Алины Кабаевой
. Реставрацию проведут мастера знаменитых "Коневских реставрационных мастерских" из Санкт-Петербурга. Главной святыней станут мощи из одноименного храма в Сирии, который был полностью разрушен в результате военных действий. Эти мощи Феодосийско-Керченской епархии передал знаменитый путешественник, священник Федор Конюхов.
"По благословению Митрополита Феодосийского и Керченского Платона состоялось освящение и водружение креста на реставрируемый храм 14 века в честь Св. Димитрия Солунского. Службу возглавил по благословению Митрополита викарный, епископ Феодосийской епархии Агафон", - рассказал протоиерей Синичкин.
По его словам 82-килограмовый крест выполнен из сплава бронзы и меди и полностью повторяет средневековый оригинал, внешний вид которого удалось воссоздать по документам из музейных архивов.
"Сейчас специалисты восстанавливают фрески и проводят внутренние работы - пол, электрика. Подготовлено место для установки паникадил. Вокруг храма открыли средневековую брусчатку, ее разобрали по номерам, отреставрировали, выровняли почву и обратно уложили. Также расчистили и привели в первоначальный вид опорную стену XIV века, расположенную рядом с храмом", - рассказал отец Вадим о ходе работ.
По его словам, в ходе реставрации также ведутся работ по восстановлению старинного фонтана, в частности планируется полностью восстановить древний водовод, для этого уже заказаны керамические трубы, аутентичные средневековым.
"Полностью работы будут завершены в декабре. Со следующего года в храме будут проходить литургии, воскресные службы, храм будет открыт для посещения туристов , паломников", - сообщил Синичкин.
Церковь Дмитрия Солунского относят к середине XIV века. Специалисты полагают, что изначально строение принадлежало греческой общине – внутри обнаружены надписи на этом языке. Однако позже храм занимали армяне – рядом со зданием расположен Армянский фонтан (датирован 1491 г.) и другие памятники этого народа. По мнению ряда исследователей, фрески на сводах храма являются результатом труда великого Феофана Грека. Последняя комплексная реставрация здания проводилась в 1955-1956 гг. В последние годы в Храме проводили богослужения.