https://crimea.ria.ru/20221123/krymchanin-snabzhal-studentov-shpionskimi-shtuchkami-dlya-sdachi-ekzamenov-1125507229.html

Крымчанин снабжал студентов "шпионскими штучками" для сдачи экзаменов

Крымчанин снабжал студентов "шпионскими штучками" для сдачи экзаменов - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Крымчанин снабжал студентов "шпионскими штучками" для сдачи экзаменов

Житель Симферополя сдавал гаджеты для списывания на экзаменах в аренду крымским студентам. За сбыт технический устройств для получения информации незаконным... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T10:41

2022-11-23T10:41

2022-11-23T10:41

происшествия

прокуратура республики крым

крым

образование в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111854/01/1118540177_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_44f02ee7d03441e714321ec989dba592.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Житель Симферополя сдавал гаджеты для списывания на экзаменах в аренду крымским студентам. За сбыт технический устройств для получения информации незаконным путем 25-летний "бизнесмен" предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По предварительным данным, 25-летний симферополец через Интернет купил встроенный в корпус шариковой ручки радиомикрофон и капсульный микронаушник."Бизнесмена" вычислили правоохранители – технические средства изъяли и возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.Санкция статьи предполагает денежный штраф, ограничение свободы до четырех лет или принудительные работы.С утвержденным обвинением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Севастополе за взятку преподавателю будут судить студента Морского института.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, прокуратура республики крым, крым, образование в крыму и севастополе