https://crimea.ria.ru/20221123/krymchanin-snabzhal-studentov-shpionskimi-shtuchkami-dlya-sdachi-ekzamenov-1125507229.html
Крымчанин снабжал студентов "шпионскими штучками" для сдачи экзаменов
Крымчанин снабжал студентов "шпионскими штучками" для сдачи экзаменов - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Крымчанин снабжал студентов "шпионскими штучками" для сдачи экзаменов
Житель Симферополя сдавал гаджеты для списывания на экзаменах в аренду крымским студентам. За сбыт технический устройств для получения информации незаконным... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T10:41
2022-11-23T10:41
2022-11-23T10:41
происшествия
прокуратура республики крым
крым
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111854/01/1118540177_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_44f02ee7d03441e714321ec989dba592.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Житель Симферополя сдавал гаджеты для списывания на экзаменах в аренду крымским студентам. За сбыт технический устройств для получения информации незаконным путем 25-летний "бизнесмен" предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По предварительным данным, 25-летний симферополец через Интернет купил встроенный в корпус шариковой ручки радиомикрофон и капсульный микронаушник."Бизнесмена" вычислили правоохранители – технические средства изъяли и возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.Санкция статьи предполагает денежный штраф, ограничение свободы до четырех лет или принудительные работы.С утвержденным обвинением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Севастополе за взятку преподавателю будут судить студента Морского института.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111854/01/1118540177_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_deeb26ac280d85826c533c60856a95bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокуратура республики крым, крым, образование в крыму и севастополе
Крымчанин снабжал студентов "шпионскими штучками" для сдачи экзаменов
Жителя Крыма будут судить за сбыт технических средств для незаконного получения информации
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Житель Симферополя сдавал гаджеты для списывания на экзаменах в аренду крымским студентам. За сбыт технический устройств для получения информации незаконным путем 25-летний "бизнесмен" предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
По предварительным данным, 25-летний симферополец через Интернет купил встроенный в корпус шариковой ручки радиомикрофон и капсульный микронаушник.
"Впоследствии мужчина предоставлял данное оборудование студентам для использования за денежную плату", – говорится в сообщении.
"Бизнесмена" вычислили правоохранители – технические средства изъяли и возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Санкция статьи предполагает денежный штраф, ограничение свободы до четырех лет или принудительные работы.
С утвержденным обвинением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Севастополе за взятку преподавателю будут судить студента
Морского института.