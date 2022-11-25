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Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке
Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке
У сотрудницы Симферопольской администрации в ходе прокурорской проверки нашли дом за десять миллионов, возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T17:19
2022-11-25T17:19
прокуратура республики крым
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. У сотрудницы Симферопольской администрации в ходе прокурорской проверки нашли дом за десять миллионов, возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.В ходе проверки среди имущества начальника одного из управлений администрации Симферополя прокуроры обнаружили жилой дом стоимостью более 10 миллионов рублей. При этом цена объекта значительно превышала совокупный доход семьи чиновницы за три предшествующих покупке года.Законность получения доходов, за счет которых была куплена эта недвижимость, подтвердить не удалось, средства взыскали через суд в пользу государства.Кроме того, в отношении экс-начальницы возбуждено и расследуется уголовное дело о получении взятки.Ранее предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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60
прокуратура республики крым, симферополь, происшествия
Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке

У сотрудницы администрации Симферополя нашли дом за 10 млн и возбудили уголовное дело

17:19 25.11.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. У сотрудницы Симферопольской администрации в ходе прокурорской проверки нашли дом за десять миллионов, возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
В ходе проверки среди имущества начальника одного из управлений администрации Симферополя прокуроры обнаружили жилой дом стоимостью более 10 миллионов рублей. При этом цена объекта значительно превышала совокупный доход семьи чиновницы за три предшествующих покупке года.
Законность получения доходов, за счет которых была куплена эта недвижимость, подтвердить не удалось, средства взыскали через суд в пользу государства.
"Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. В доход государства взыскана недвижимость стоимостью более 10 миллионов рублей. Судебный акт не вступил в законную силу", – говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении экс-начальницы возбуждено и расследуется уголовное дело о получении взятки.
Ранее предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам.
 
Прокуратура Республики КрымСимферопольПроисшествия
 
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