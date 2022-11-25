https://crimea.ria.ru/20221125/eks-sotrudnitsu-administratsii-simferopolya-ulichili-vo-vzyatke-1125550325.html

Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке

Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке

У сотрудницы Симферопольской администрации в ходе прокурорской проверки нашли дом за десять миллионов, возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T17:19

2022-11-25T17:19

2022-11-25T17:19

прокуратура республики крым

симферополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. У сотрудницы Симферопольской администрации в ходе прокурорской проверки нашли дом за десять миллионов, возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.В ходе проверки среди имущества начальника одного из управлений администрации Симферополя прокуроры обнаружили жилой дом стоимостью более 10 миллионов рублей. При этом цена объекта значительно превышала совокупный доход семьи чиновницы за три предшествующих покупке года.Законность получения доходов, за счет которых была куплена эта недвижимость, подтвердить не удалось, средства взыскали через суд в пользу государства.Кроме того, в отношении экс-начальницы возбуждено и расследуется уголовное дело о получении взятки.Ранее предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, симферополь, происшествия