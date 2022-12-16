https://crimea.ria.ru/20221216/v-krymu-obschestvennik-prodal-arestovannoe-zdanie-za-45-mln-rubley-1125940797.html

В Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей

В Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.12.2022

В Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей

В Крыму председателю правления одной из региональных общественных организаций предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре РК. РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T15:44

2022-12-16T15:44

2022-12-16T15:44

новости крыма

крым в истории: секреты, факты, фото

прокуратура республики крым

изменения в пенсионном законодательстве россии

аварийная посадка самолета москва-симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Крыму председателю правления одной из региональных общественных организаций предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре РК.Знакомый разместил объявление о продаже здания в интернете и получил залог от покупателя в размере 4,5 млн рублей, который передал обвиняемому."Взятые на себя обязательства злоумышленник не исполнил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению", — добавили в прокуратуре.Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Дело передадут в Железнодорожный районный суд Симферополя. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиямиВ Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томографПилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, прокуратура республики крым, изменения в пенсионном законодательстве россии, аварийная посадка самолета москва-симферополь