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В Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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В Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей
В Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.12.2022
В Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей
В Крыму председателю правления одной из региональных общественных организаций предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре РК. РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T15:44
2022-12-16T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Крыму председателю правления одной из региональных общественных организаций предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре РК.Знакомый разместил объявление о продаже здания в интернете и получил залог от покупателя в размере 4,5 млн рублей, который передал обвиняемому."Взятые на себя обязательства злоумышленник не исполнил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению", — добавили в прокуратуре.Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Дело передадут в Железнодорожный районный суд Симферополя. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиямиВ Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томографПилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео
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4.7
96
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новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, прокуратура республики крым, изменения в пенсионном законодательстве россии, аварийная посадка самолета москва-симферополь
В Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей

Прокуратура РК: в Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей

15:44 16.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗдание прокуратуры Республики Крым
Здание прокуратуры Республики Крым - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Крыму председателю правления одной из региональных общественных организаций предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре РК.
По данным ведомства, обвиняемый попросил своего знакомого найти покупателей на здание, расположенное в Симферополе. При этом он умолчал, что недвижимость находится в собственности Республики Крым и является предметом судебного спора. Уточняется, что ранее на объект недвижимости арбитражным судом был наложен арест.
Знакомый разместил объявление о продаже здания в интернете и получил залог от покупателя в размере 4,5 млн рублей, который передал обвиняемому.
"Взятые на себя обязательства злоумышленник не исполнил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению", — добавили в прокуратуре.
Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Дело передадут в Железнодорожный районный суд Симферополя.
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