https://crimea.ria.ru/20221114/v-sevastopole-zapustyat-dopolnitelnyy-kater-na-severnuyu-storonu-1125362050.html

В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторону

В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторону - РИА Новости Крым, 14.11.2022

В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторону

Дополнительный катер по маршруту "площадь Нахимова – площадь Захарова" запустят в Севастополе. Морской транспорт начнет ходить со дня на день, сообщил на... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T20:04

2022-11-14T20:04

2022-11-14T20:04

севастополь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительный катер по маршруту "площадь Нахимова – площадь Захарова" запустят в Севастополе. Морской транспорт начнет ходить со дня на день, сообщил на аппаратном совещании регионального правительства директор дептранса Павел Иено.Ранее на давку и очереди на причале Северной стороны в час-пик жаловались севастопольцы.Сейчас билеты пассажирам продают практически при входе на катер, что создает толкотню и дополнительные очереди. Транспортники планируют вынести кассу на площадь Захарова и этим решить проблему.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе половина пассажирского водного транспорта подлежит массовому ремонту. С 30 сентября в плавмастерские ушли пять из девяти катеров и паром "Адмирал Истомин". Планируемая дата окончания ремонта – 31 декабря.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт