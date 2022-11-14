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В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторону - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторону
В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторону - РИА Новости Крым, 14.11.2022
В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторону
Дополнительный катер по маршруту "площадь Нахимова – площадь Захарова" запустят в Севастополе. Морской транспорт начнет ходить со дня на день, сообщил на... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T20:04
2022-11-14T20:04
севастополь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительный катер по маршруту "площадь Нахимова – площадь Захарова" запустят в Севастополе. Морской транспорт начнет ходить со дня на день, сообщил на аппаратном совещании регионального правительства директор дептранса Павел Иено.Ранее на давку и очереди на причале Северной стороны в час-пик жаловались севастопольцы.Сейчас билеты пассажирам продают практически при входе на катер, что создает толкотню и дополнительные очереди. Транспортники планируют вынести кассу на площадь Захарова и этим решить проблему.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе половина пассажирского водного транспорта подлежит массовому ремонту. С 30 сентября в плавмастерские ушли пять из девяти катеров и паром "Адмирал Истомин". Планируемая дата окончания ремонта – 31 декабря.
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севастополь, транспорт
В Севастополе запустят дополнительный катер на Северную сторону

В Севастополе добавят рейсы катеров на Северную сторону и откроют единую кассу

20:04 14.11.2022
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукСевастополь, бухта
Севастополь, бухта
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Дополнительный катер по маршруту "площадь Нахимова – площадь Захарова" запустят в Севастополе. Морской транспорт начнет ходить со дня на день, сообщил на аппаратном совещании регионального правительства директор дептранса Павел Иено.
Ранее на давку и очереди на причале Северной стороны в час-пик жаловались севастопольцы.
"Действительно с 7 до 9 утра большое скопление людей и есть дефицит морского общественного транспорта. Не хватает дополнительных рейсов. До среды дополнительный катер уже выйдет на линию. Также на Северной стороне необходимо открыть единую кассу и освободить чистую зону на самом причале", – доложил Иено.
Сейчас билеты пассажирам продают практически при входе на катер, что создает толкотню и дополнительные очереди. Транспортники планируют вынести кассу на площадь Захарова и этим решить проблему.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе половина пассажирского водного транспорта подлежит массовому ремонту. С 30 сентября в плавмастерские ушли пять из девяти катеров и паром "Адмирал Истомин". Планируемая дата окончания ремонта – 31 декабря.
 
СевастопольТранспорт
 
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