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В Севастополе на ремонт уходят пять из девяти подвижных катеров и паром

В Севастополе на ремонт уходят пять из девяти подвижных катеров и паром - РИА Новости Крым, 29.09.2022

В Севастополе на ремонт уходят пять из девяти подвижных катеров и паром

В Севастополе на ремонт в плавмастерские уходят пять из девяти катеров и паром "Адмирал Истомин". Суда отправят в ремонт с 30 сентября, сообщил в прямом эфире в РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T13:59

2022-09-29T13:59

2022-09-29T13:59

севастополь

транспорт

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на ремонт в плавмастерские уходят пять из девяти катеров и паром "Адмирал Истомин". Суда отправят в ремонт с 30 сентября, сообщил в прямом эфире в социальных сетях глава регионального дептранса Павел Иено. Ремонту подлежат катера "Молодежный", "Григорий Овчинников", "Персей", "Норд" и "Плутон". В социальных сетях севастопольцы выражают обеспокоенность сложностями, связанными с маршрутами на Северную сторону. Глава дептранса пока не уточнил, предусмотрело ли правительство альтернативные маршруты не Северную в связи с массовым ремонтом катеров.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт