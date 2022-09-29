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В Севастополе на ремонт уходят пять из девяти подвижных катеров и паром
В Севастополе на ремонт уходят пять из девяти подвижных катеров и паром - РИА Новости Крым, 29.09.2022
В Севастополе на ремонт уходят пять из девяти подвижных катеров и паром
В Севастополе на ремонт в плавмастерские уходят пять из девяти катеров и паром "Адмирал Истомин". Суда отправят в ремонт с 30 сентября, сообщил в прямом эфире в РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T13:59
2022-09-29T13:59
2022-09-29T13:59
севастополь
транспорт
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на ремонт в плавмастерские уходят пять из девяти катеров и паром "Адмирал Истомин". Суда отправят в ремонт с 30 сентября, сообщил в прямом эфире в социальных сетях глава регионального дептранса Павел Иено. Ремонту подлежат катера "Молодежный", "Григорий Овчинников", "Персей", "Норд" и "Плутон". В социальных сетях севастопольцы выражают обеспокоенность сложностями, связанными с маршрутами на Северную сторону. Глава дептранса пока не уточнил, предусмотрело ли правительство альтернативные маршруты не Северную в связи с массовым ремонтом катеров.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт
В Севастополе на ремонт уходят пять из девяти подвижных катеров и паром
В Севастополе половина пассажирского водного транспорта подлежит массовому ремонту
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на ремонт в плавмастерские уходят пять из девяти катеров и паром "Адмирал Истомин". Суда отправят в ремонт с 30 сентября, сообщил в прямом эфире в социальных сетях глава регионального дептранса Павел Иено.
"Все работы будут приняты Речным регистром, то есть эти катера будут безопасны, и их можно будет эксплуатировать в ближайшие пять лет на внутренних путях Севастополя. Поэтому ожидаем в конце года, что все эти катера выйдут на линию и обеспечат транспортную доступность Северной стороны с центральной частью города", – прокомментировал Иено.
Ремонту подлежат катера "Молодежный", "Григорий Овчинников", "Персей", "Норд" и "Плутон". В социальных сетях севастопольцы выражают обеспокоенность сложностями, связанными с маршрутами на Северную сторону.
Глава дептранса пока не уточнил, предусмотрело ли правительство альтернативные маршруты не Северную в связи с массовым ремонтом катеров.