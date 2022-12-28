Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221228/v-evpatorii-proezd-dlya-shkolnikov-na-tramvayakh-sdelayut-besplatnym-1126178064.html
В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным
В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным - РИА Новости Крым, 28.12.2022
В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным
В Евпатории с 10 января и до конца учебного года проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным. Об этом сообщил врио главы администрации Евпатории... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T17:06
2022-12-28T17:06
евпатория
транспорт
общество
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122357267_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9301a744a222c7e5d7c1d004a818c2a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории с 10 января и до конца учебного года проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным. Об этом сообщил врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.По его словам, в Евпатории больше 13 тысяч школьников, а это значит, что решение коснется практически каждую вторую семью.21 декабря Общественная палата Республики Крым согласовала повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте до 25/30 рублей в зависимости от способа оплаты. На сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте в большинстве городов Крыма составляет 20 рублей при оплате банковской картой и 25 рублей – наличными. В их числе Симферополь, Алушта, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Феодосия, Ялта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездахПовышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пятьВ России хотят повысить цены на платные дороги
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122357267_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_00fc8e727faa74bff78fd08ed46681b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, транспорт, общество, крым, новости, новости крыма
В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным

Мэр Евпатории Лоскутов: с 10 января проезд в трамваях для школьников станет бесплатным

17:06 28.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпаторийский трамвай возле здания железнодорожного вокзала
Евпаторийский трамвай возле здания железнодорожного вокзала - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории с 10 января и до конца учебного года проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным. Об этом сообщил врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.

"С 10 января до окончания учебного года предоставим право бесплатного проезда всем школьникам города, с 1 по 11 класс, на нашем городском трамвае. Соответствующее распоряжение о такой форме социальной поддержки горожан Трамвайному управлению и управлению образования я уже подписал", — сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, в Евпатории больше 13 тысяч школьников, а это значит, что решение коснется практически каждую вторую семью.
21 декабря Общественная палата Республики Крым согласовала повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте до 25/30 рублей в зависимости от способа оплаты. На сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте в большинстве городов Крыма составляет 20 рублей при оплате банковской картой и 25 рублей – наличными. В их числе Симферополь, Алушта, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Феодосия, Ялта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах
Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять
В России хотят повысить цены на платные дороги
 
ЕвпаторияТранспортОбществоКрымНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Самое сильное и полезное решение: Хуснуллин о продлении льготной ипотеки
17:06В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным
16:42Хуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах
16:21В 2023 году наступит коренной перелом в СВО – прогноз экспертов
16:12Мрачные прогнозы не сбылись: ВВП России снизился всего на 2%
15:53Суд дал пожизненное Бекмансурову, застрелившему шесть человек в Перми
15:45Все ученые степени и звания жителей новых субъектов будут признаны в РФ
15:36Крымчанин задушил жену поясом от халата и закопал тело в сарае
15:25Минус восемь гаубиц и три "Града" у ВСУ – хроника спецоперации
14:5636 суток и штраф: трое крымчан ответят за песню украинских националистов
14:46Российские войска за сутки уничтожили более 350 боевиков ВСУ в Донбассе
14:26В Кремле оценили "мирный план Украины"
13:58Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли
13:51Севастополец пойдет под суд за растление девочки через соцсеть
13:43В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым
13:26Донецк получит новые системы ПВО на фоне участившихся обстрелов
13:11Ситуация на переправе в Крым со стороны Кубани: данные оперштаба
12:59Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки
12:56Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях премии HR BRAND CRIMEA 2022
12:34Готовили теракт по заданию Киева: ФСБ уничтожила двух боевиков на Кавказе
Лента новостейМолния