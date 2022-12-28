https://crimea.ria.ru/20221228/v-evpatorii-proezd-dlya-shkolnikov-na-tramvayakh-sdelayut-besplatnym-1126178064.html

В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным

В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным - РИА Новости Крым, 28.12.2022

В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным

В Евпатории с 10 января и до конца учебного года проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным. Об этом сообщил врио главы администрации Евпатории... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T17:06

2022-12-28T17:06

2022-12-28T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории с 10 января и до конца учебного года проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным. Об этом сообщил врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.По его словам, в Евпатории больше 13 тысяч школьников, а это значит, что решение коснется практически каждую вторую семью.21 декабря Общественная палата Республики Крым согласовала повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте до 25/30 рублей в зависимости от способа оплаты. На сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте в большинстве городов Крыма составляет 20 рублей при оплате банковской картой и 25 рублей – наличными. В их числе Симферополь, Алушта, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Феодосия, Ялта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездахПовышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пятьВ России хотят повысить цены на платные дороги

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, транспорт, общество, крым, новости, новости крыма