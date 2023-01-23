https://crimea.ria.ru/20230123/v-simferopole-sokratyat-esche-shest-avtobusnykh-marshrutov-1126538947.html

В Симферополе сократят еще шесть автобусных маршрутов

В Симферополе сократят еще шесть автобусных маршрутов - РИА Новости Крым, 23.01.2023

В Симферополе сократят еще шесть автобусных маршрутов

В Симферополе для повышения качества работы общественного транспорта в 2023 году оптимизируют шесть автобусных маршрутов. Об этом на оперативно-хозяйственном... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T18:57

2023-01-23T18:57

2023-01-23T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе для повышения качества работы общественного транспорта в 2023 году оптимизируют шесть автобусных маршрутов. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании сообщил начальник управления транспорта и связи администрации города Георгий Сухацкий.В час пик без пробок?По словам Сухацкого, за предыдущий год маршрутную сеть Симферополя сократили на четыре автобусных и пять троллейбусных маршрутов, оптимизировав движение по их направлениям.Если раньше в Симферополе было 47 автобусных и 16 троллейбусных маршрутов, то сейчас их стало 43 и 11 соответственно, уточнил начальник управления.Сухацкий отметил, что это необходимо для снижения загруженности дорог в часы пик и вечернее время.Оптимизация и контрольВместе с тем, говорит чиновник, в городе продолжат совершенствовать систему контроля работы общественного транспорта.В декабре 2022 года на остановках общественного транспорта в Симферополе уже появились QR-коды, которые помогут пассажирам узнать информацию о передвижении общественного транспорта в реальном времени. Кроме того, в ходе мониторинга сотрудники управления и общественники выявили нарушения в работе 34 перевозчиков, им выданы предписания, а с двумя подрядчиками договоры расторгли в одностороннем порядке.В 2023 году, по словам Сухацкого, город закупит необходимое для контроля программное обеспечение. О чем именно идет речь, начальник управления не уточнил.Качество стоит денегВ то же время в Крыму с 1 февраля подорожает проезд в общественном транспорте. С просьбой об этом в середине декабря выступили частные и государственные перевозчики. В минтрансе республики тогда заявили, что из-за роста затрат на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства.Спустя неделю повышение тарифов на проезд согласовали в Общественной палате республики, отметив, что тарифы на проезд в регионе все равно остаются одними из самых низких по Южному федеральному округу.С 1 февраля в Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии, Джанкое, Белогорске, Керчи и Евпатории при безналичном расчете за поездку придется заплатить 25 рублей, наличными - 30 руб. В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит, соответственно, 22 и 27 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах КрымаПеревозчик не должен лезть в карман пассажиру – АнтоновQR-коды на остановках: в Симферополе упростили ожидание транспорта

https://crimea.ria.ru/20221216/ostanutsya-li-bolshie-avtobusy-na-gorodskikh-marshrutakh-v-simferopole-1125939206.html

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