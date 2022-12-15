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QR-коды на остановках: в Симферополе упростили ожидание транспорта - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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QR-коды на остановках: в Симферополе упростили ожидание транспорта
QR-коды на остановках: в Симферополе упростили ожидание транспорта - РИА Новости Крым, 15.12.2022
QR-коды на остановках: в Симферополе упростили ожидание транспорта
В Симферополе на остановках общественного транспорта появились QR-коды, которые помогут пассажирам узнать информацию о передвижении общественного транспорта в... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T18:19
2022-12-15T18:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе на остановках общественного транспорта появились QR-коды, которые помогут пассажирам узнать информацию о передвижении общественного транспорта в реальном времени. Об этом сообщил замглавы симферопольской мэрии Ислям Усеинов."На каждой остановке размещен QR-код: либо на расписании, либо на самом павильоне. Отсканировав его можно узнать время прибытия того или иного транспорта", - поясняет Усеинов в видеоролике, который распространила пресс-служба столичной администрации.По его словам, информацию поступает на QR-код за счет взаимодействия с системой ГЛОНАСС, которой оснащен городской транспорт крымской столицы. Пассажир сможет увидеть весь маршрут: начальную и конечную точки, промежуточные остановки, а главное – через сколько минут прибудет нужный автобус.В среду в минтрансе РК сообщили, что крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте. Подобная инициатива от транспортников уже поступала этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.Читайте также на РИА Новости Крым:Минтранс Крыма оценил просьбу перевозчиков повысить тарифы на проездСколько заработала Ялта на платных парковках"Дыхание столицы": ученые оценили загрязнение воздуха в Симферополе
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крым, симферополь, городская среда, общество, транспорт, новости крыма
QR-коды на остановках: в Симферополе упростили ожидание транспорта

На остановках Симферополя появились QR-коды с информацией о передвижении транспорта

18:19 15.12.2022
 
© Пресс-служба администрации СимферополяОстановка общественного транспорта в Симферополе
Остановка общественного транспорта в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе на остановках общественного транспорта появились QR-коды, которые помогут пассажирам узнать информацию о передвижении общественного транспорта в реальном времени. Об этом сообщил замглавы симферопольской мэрии Ислям Усеинов.
"На каждой остановке размещен QR-код: либо на расписании, либо на самом павильоне. Отсканировав его можно узнать время прибытия того или иного транспорта", - поясняет Усеинов в видеоролике, который распространила пресс-служба столичной администрации.
По его словам, информацию поступает на QR-код за счет взаимодействия с системой ГЛОНАСС, которой оснащен городской транспорт крымской столицы. Пассажир сможет увидеть весь маршрут: начальную и конечную точки, промежуточные остановки, а главное – через сколько минут прибудет нужный автобус.
В среду в минтрансе РК сообщили, что крымские перевозчики, в том числе государственные, выступили за повышение цены на проезд в общественном транспорте. Подобная инициатива от транспортников уже поступала этим летом. Однако, как выяснилось, тогда эти решения не были согласованы с министерством транспорта республики и госкомитетом по ценам и тарифам. Поэтому инициативу не поддержали.
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