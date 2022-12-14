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Сколько заработала Ялта на платных парковках - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Сколько заработала Ялта на платных парковках
Сколько заработала Ялта на платных парковках - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Сколько заработала Ялта на платных парковках
В Ялте в 11 раз выросли доходы в бюджет от оплаты муниципальных парковок, сообщила глава администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T14:20
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ялта
янина павленко
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Ялте в 11 раз выросли доходы в бюджет от оплаты муниципальных парковок, сообщила глава администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.По ее словам, новая система оплаты стоянки автомобилей работает с осени прошлого года и на сегодняшний день пополнила городской бюджет на 5 млн рублей. Отмечается, что припарковать легковушку в Ялте и Алупке можно за 50 рублей в час, в поселках – за 35 рублей. Для владельцев грузовых машин тариф выше – 100 и 70 рублей соответственно. Кроме того, для горожан и льготников имеются привелегии."Ялтинцы, живущие в стометровой зоне от парковки, могут купить абонемент. Освобождены от оплаты многодетные семьи, участники боевых действий, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, владельцы электромобилей", – уточнила мэр Ялты.Павленко уточнила, что в этом году в городе работает 35 парковок, в планах открыть новые стоянки на въездах в Ялту, Алупку и прилегающие поселки. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Алупке отреконструируют исторический центрВ Крыму задержали продававшего места на парковке подросткаНовое в Правилах дорожного движения: что изменилось
https://crimea.ria.ru/20220608/v-simferopole-uvelichat-parkovochnye-ploschadi-za-schet-smyagcheniya-zapretov-1123488254.html
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ялта, янина павленко, городская среда, транспорт, новости крыма, общество, юбк
Сколько заработала Ялта на платных парковках

Павленко: Ялта заработала на муниципальных парковках пять миллионов рублей

14:20 14.12.2022 (обновлено: 14:24 14.12.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПлатная парковка. Архивное фото
Платная парковка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Ялте в 11 раз выросли доходы в бюджет от оплаты муниципальных парковок, сообщила глава администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, новая система оплаты стоянки автомобилей работает с осени прошлого года и на сегодняшний день пополнила городской бюджет на 5 млн рублей.
Отмечается, что припарковать легковушку в Ялте и Алупке можно за 50 рублей в час, в поселках – за 35 рублей. Для владельцев грузовых машин тариф выше – 100 и 70 рублей соответственно. Кроме того, для горожан и льготников имеются привелегии.
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"Ялтинцы, живущие в стометровой зоне от парковки, могут купить абонемент. Освобождены от оплаты многодетные семьи, участники боевых действий, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, владельцы электромобилей", – уточнила мэр Ялты.
Павленко уточнила, что в этом году в городе работает 35 парковок, в планах открыть новые стоянки на въездах в Ялту, Алупку и прилегающие поселки.
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ЯлтаЯнина ПавленкоГородская средаТранспортНовости КрымаОбществоЮБК
 
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