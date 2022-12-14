https://crimea.ria.ru/20221214/v-yalte-v-11-raz-vyrosli-dokhody-ot-parkovok-1125879978.html

Сколько заработала Ялта на платных парковках

Сколько заработала Ялта на платных парковках - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Сколько заработала Ялта на платных парковках

В Ялте в 11 раз выросли доходы в бюджет от оплаты муниципальных парковок, сообщила глава администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T14:20

2022-12-14T14:20

2022-12-14T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Ялте в 11 раз выросли доходы в бюджет от оплаты муниципальных парковок, сообщила глава администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.По ее словам, новая система оплаты стоянки автомобилей работает с осени прошлого года и на сегодняшний день пополнила городской бюджет на 5 млн рублей. Отмечается, что припарковать легковушку в Ялте и Алупке можно за 50 рублей в час, в поселках – за 35 рублей. Для владельцев грузовых машин тариф выше – 100 и 70 рублей соответственно. Кроме того, для горожан и льготников имеются привелегии."Ялтинцы, живущие в стометровой зоне от парковки, могут купить абонемент. Освобождены от оплаты многодетные семьи, участники боевых действий, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, владельцы электромобилей", – уточнила мэр Ялты.Павленко уточнила, что в этом году в городе работает 35 парковок, в планах открыть новые стоянки на въездах в Ялту, Алупку и прилегающие поселки. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Алупке отреконструируют исторический центрВ Крыму задержали продававшего места на парковке подросткаНовое в Правилах дорожного движения: что изменилось

https://crimea.ria.ru/20220608/v-simferopole-uvelichat-parkovochnye-ploschadi-za-schet-smyagcheniya-zapretov-1123488254.html

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ялта, янина павленко, городская среда, транспорт, новости крыма, общество, юбк