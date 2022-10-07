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Новое в Правилах дорожного движения: что изменилось

Новое в Правилах дорожного движения: что изменилось - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Новое в Правилах дорожного движения: что изменилось

Правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T12:21

2022-10-07T12:21

2022-10-07T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок. Об этом сообщается на сайте кабмина.В соответствии с изменениями, движение электросамокатов и аналогичных средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. При этом пешеходы при совместном передвижении получают приоритет.Что касается электросамокатов, то им отныне разрешено ездить по правому краю проезжей части дорог. Однако делать это можно только тем, кто старше 14 лет и там, где скорость ограничена 60 км/ч. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормоза и фары. Уточняется, что статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Те, кто будет передвигаться на них, по-прежнему приравниваются к пешеходам.Кроме того, изменения в ПДД вводят полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Также постановлением утверждены два новых дорожных знака.Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой появится изображение инвалида-колясочника. Такие знаки в виде эксперимента уже "обкатали" в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и некоторых других городах.Изменится и визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Отныне зоны платной стоянки будут обозначаться синими линиями разметки, а бесплатной – белыми. Это, по мнению авторов инициативы, поможет водителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, дороги крыма