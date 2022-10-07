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Новое в Правилах дорожного движения: что изменилось - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Новое в Правилах дорожного движения: что изменилось
Новое в Правилах дорожного движения: что изменилось - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Новое в Правилах дорожного движения: что изменилось
Правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T12:21
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок. Об этом сообщается на сайте кабмина.В соответствии с изменениями, движение электросамокатов и аналогичных средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. При этом пешеходы при совместном передвижении получают приоритет.Что касается электросамокатов, то им отныне разрешено ездить по правому краю проезжей части дорог. Однако делать это можно только тем, кто старше 14 лет и там, где скорость ограничена 60 км/ч. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормоза и фары. Уточняется, что статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Те, кто будет передвигаться на них, по-прежнему приравниваются к пешеходам.Кроме того, изменения в ПДД вводят полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Также постановлением утверждены два новых дорожных знака.Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой появится изображение инвалида-колясочника. Такие знаки в виде эксперимента уже "обкатали" в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и некоторых других городах.Изменится и визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Отныне зоны платной стоянки будут обозначаться синими линиями разметки, а бесплатной – белыми. Это, по мнению авторов инициативы, поможет водителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, общество, дороги крыма
Новое в Правилах дорожного движения: что изменилось

Знаки, парковка и статус электросамокатов: в России изменили ПДД

12:21 07.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг", - говорится в сообщении.
В соответствии с изменениями, движение электросамокатов и аналогичных средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. При этом пешеходы при совместном передвижении получают приоритет.
"Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться", - добавили в пресс-службе.
Что касается электросамокатов, то им отныне разрешено ездить по правому краю проезжей части дорог. Однако делать это можно только тем, кто старше 14 лет и там, где скорость ограничена 60 км/ч. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормоза и фары. Уточняется, что статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Те, кто будет передвигаться на них, по-прежнему приравниваются к пешеходам.
Кроме того, изменения в ПДД вводят полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Также постановлением утверждены два новых дорожных знака.

"Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов. Его появление – результат практики ограничения движения автобусов в городах – организаторах ЧМ по футболу 2018 года. При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов", - добавили в правительстве.

Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой появится изображение инвалида-колясочника. Такие знаки в виде эксперимента уже "обкатали" в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и некоторых других городах.
Изменится и визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Отныне зоны платной стоянки будут обозначаться синими линиями разметки, а бесплатной – белыми. Это, по мнению авторов инициативы, поможет водителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места.
 
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