https://crimea.ria.ru/20221012/v-krymu-zaderzhali-prodavavshego-mesta-na-parkovke-podrostka-1124837254.html
В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка
В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка
Несовершеннолетний житель Ялты зарабатывал на посетителях замках "Ласточкино гнездо", взымая плату за парковку в районе достопримечательности. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T17:03
2022-10-12T17:03
2022-10-12T17:03
происшествия
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Несовершеннолетний житель Ялты зарабатывал на посетителях замках "Ласточкино гнездо", взымая плату за парковку в районе достопримечательности. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.Сообщение о правонарушении поступило в дежурную часть полиции. Уточнялось, что некий молодой человек представлялся сотрудником платной парковки и брал с водителей плату в размере 300 рублей за место. Вычислив злоумышленника удалось с помощью свидетелей и потерпевших.Юноша объяснил, что таким образом пытался подзаработать. В отношении 17-летнего ялтинца составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф от 500 до 2000 рублей, также его поставили на профилактический учет.Административный протокол был также составлен в отношении отца несовершеннолетнего преступника за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю мошенники заработали более 9 миллионов на доверчивости крымчан.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, крым, ялта
В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка
В Ялте задержали подростка, продававшего места на несуществующей автостоянке
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Несовершеннолетний житель Ялты зарабатывал на посетителях замках "Ласточкино гнездо", взымая плату за парковку в районе достопримечательности. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
Сообщение о правонарушении поступило в дежурную часть полиции. Уточнялось, что некий молодой человек представлялся сотрудником платной парковки и брал с водителей плату в размере 300 рублей за место. Вычислив злоумышленника удалось с помощью свидетелей и потерпевших.
"Им оказался 17-летний житель Ялты, уже неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников полиции. Стражи порядка оповестили о случившемся отца несовершеннолетнего и доставили обоих в отдел полиции", – говорится в сообщении ведомства.
Юноша объяснил, что таким образом пытался подзаработать. В отношении 17-летнего ялтинца составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф от 500 до 2000 рублей, также его поставили на профилактический учет.
Административный протокол был также составлен в отношении отца несовершеннолетнего преступника за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.
Ранее сообщалось
, что за минувшую неделю мошенники заработали более 9 миллионов на доверчивости крымчан.