Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221012/v-krymu-zaderzhali-prodavavshego-mesta-na-parkovke-podrostka-1124837254.html
В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка
В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка
Несовершеннолетний житель Ялты зарабатывал на посетителях замках "Ласточкино гнездо", взымая плату за парковку в районе достопримечательности. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T17:03
2022-10-12T17:03
происшествия
крым
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984662_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0a28cbab361c51f3d35e4f3fb944da9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Несовершеннолетний житель Ялты зарабатывал на посетителях замках "Ласточкино гнездо", взымая плату за парковку в районе достопримечательности. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.Сообщение о правонарушении поступило в дежурную часть полиции. Уточнялось, что некий молодой человек представлялся сотрудником платной парковки и брал с водителей плату в размере 300 рублей за место. Вычислив злоумышленника удалось с помощью свидетелей и потерпевших.Юноша объяснил, что таким образом пытался подзаработать. В отношении 17-летнего ялтинца составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф от 500 до 2000 рублей, также его поставили на профилактический учет.Административный протокол был также составлен в отношении отца несовершеннолетнего преступника за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю мошенники заработали более 9 миллионов на доверчивости крымчан.
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984662_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6f5c30af29a14b8e9b213db4782d5c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым, ялта
В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка

В Ялте задержали подростка, продававшего места на несуществующей автостоянке

17:03 12.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Несовершеннолетний житель Ялты зарабатывал на посетителях замках "Ласточкино гнездо", взымая плату за парковку в районе достопримечательности. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
Сообщение о правонарушении поступило в дежурную часть полиции. Уточнялось, что некий молодой человек представлялся сотрудником платной парковки и брал с водителей плату в размере 300 рублей за место. Вычислив злоумышленника удалось с помощью свидетелей и потерпевших.
"Им оказался 17-летний житель Ялты, уже неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников полиции. Стражи порядка оповестили о случившемся отца несовершеннолетнего и доставили обоих в отдел полиции", – говорится в сообщении ведомства.
Юноша объяснил, что таким образом пытался подзаработать. В отношении 17-летнего ялтинца составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф от 500 до 2000 рублей, также его поставили на профилактический учет.
Административный протокол был также составлен в отношении отца несовершеннолетнего преступника за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю мошенники заработали более 9 миллионов на доверчивости крымчан.
 
ПроисшествияКрымЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту
17:23По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов
17:03В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка
16:59Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России
16:48Прокуратура проверит качество питания дошкольников в Черноморском районе
16:24Пилоты ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-8
16:17Аксенов пригрозил чиновникам выговором за "отписки" гражданам
16:12Российские войска отразили семь попыток наступления ВСУ
16:00Оружие, флаг и форма НАТО: в Херсоне найден тайник бывшего сотрудника СБУ
15:56Школы Крыма могут перевести на дистант из-за ложных звонков о минировании
15:49Армия России разгромила штаб "Правого сектора"* под Запорожьем
15:44В Керченском проливе увеличат количество паромов
15:31Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы
15:21Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО
15:11Число совместных военных мероприятий стран СНГ возрастет — МО
15:06Путин поручил продлить программу социальной газификации после 2022 года
14:51Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП
14:40Путин озвучил последствия введения потолка цен на нефть
14:31Путин назвал актом международного терроризма ЧП на "Северных потоках"
14:16ФАС признал подорожание связи оператора МТС незаконным
Лента новостейМолния