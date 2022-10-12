https://crimea.ria.ru/20221012/v-krymu-zaderzhali-prodavavshego-mesta-na-parkovke-podrostka-1124837254.html

В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка

В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка - РИА Новости Крым, 12.10.2022

В Крыму задержали продававшего места на парковке подростка

Несовершеннолетний житель Ялты зарабатывал на посетителях замках "Ласточкино гнездо", взымая плату за парковку в районе достопримечательности. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T17:03

2022-10-12T17:03

2022-10-12T17:03

происшествия

крым

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Несовершеннолетний житель Ялты зарабатывал на посетителях замках "Ласточкино гнездо", взымая плату за парковку в районе достопримечательности. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.Сообщение о правонарушении поступило в дежурную часть полиции. Уточнялось, что некий молодой человек представлялся сотрудником платной парковки и брал с водителей плату в размере 300 рублей за место. Вычислив злоумышленника удалось с помощью свидетелей и потерпевших.Юноша объяснил, что таким образом пытался подзаработать. В отношении 17-летнего ялтинца составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф от 500 до 2000 рублей, также его поставили на профилактический учет.Административный протокол был также составлен в отношении отца несовершеннолетнего преступника за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю мошенники заработали более 9 миллионов на доверчивости крымчан.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, ялта