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Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 9 млн за неделю - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 9 млн за неделю
Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 9 млн за неделю - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 9 млн за неделю
Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам более 9 миллионов рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T11:08
2022-10-11T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам более 9 миллионов рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает пресс-служба МВД по РК.По их данным, максимальная единоразовая сумма ущерба, которую удалось заполучить мошенникам на минувшей неделе, составила более 3,5 миллионов рублей. Восемь человек лишились денег, установив под диктовку мошенников сторонние приложения, сообщив банковские данные лже-служащим кредитных организаций или при покупке товаров на сайте объявлений.Уточняется, что от действий мошенников пострадали жители Керчи, Сакского района, Симферополя и Симферопольского района, Ялты.В МВД напомнили основные правила: не переходить по ссылкам неизвестных источников; оказавшись на сайте продавца, внимательно проверить информацию в его адресной строке (отличить фишинговое сайты от настоящих бывает сложно, ввиду того, что от известного портала отличие может быть лишь в одной букве или символе); не переводить обсуждение условий сделки в различные мессенджеры; никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты, CVC/CVV-код на обратной стороне карты, ПИН-код и одноразовые пароли.Неделей ранее правоохранители зарегистрировали 61 факт дистанционного мошенничества, общая сумма ущерба за наделю составила более 10 миллионов рублей.
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РИА Новости Крым
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96
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происшествия, крым, мвд по республике крым, общество
Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 9 млн за неделю

МВД по РК: жители Крыма на прошлой неделе отдали аферистам более 9 млн рублей

11:08 11.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам более 9 миллионов рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает пресс-служба МВД по РК.
"В период с 3 по 9 октября текущего года сотрудниками полиции зарегистрировано 73 факта дистанционного мошенничества на общую сумму 9 миллионов 115 тысяч рублей", - констатируют правоохранители.
По их данным, максимальная единоразовая сумма ущерба, которую удалось заполучить мошенникам на минувшей неделе, составила более 3,5 миллионов рублей. Восемь человек лишились денег, установив под диктовку мошенников сторонние приложения, сообщив банковские данные лже-служащим кредитных организаций или при покупке товаров на сайте объявлений.
Уточняется, что от действий мошенников пострадали жители Керчи, Сакского района, Симферополя и Симферопольского района, Ялты.
В МВД напомнили основные правила: не переходить по ссылкам неизвестных источников; оказавшись на сайте продавца, внимательно проверить информацию в его адресной строке (отличить фишинговое сайты от настоящих бывает сложно, ввиду того, что от известного портала отличие может быть лишь в одной букве или символе); не переводить обсуждение условий сделки в различные мессенджеры; никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты, CVC/CVV-код на обратной стороне карты, ПИН-код и одноразовые пароли.
Неделей ранее правоохранители зарегистрировали 61 факт дистанционного мошенничества, общая сумма ущерба за наделю составила более 10 миллионов рублей.
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