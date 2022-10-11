https://crimea.ria.ru/20221011/moshenniki-zarabotali-na-doverchivosti-krymchan-9-mln-za-nedelyu-1124816943.html

Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 9 млн за неделю

Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 9 млн за неделю - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 9 млн за неделю

Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам более 9 миллионов рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T11:08

2022-10-11T11:08

2022-10-11T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам более 9 миллионов рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает пресс-служба МВД по РК.По их данным, максимальная единоразовая сумма ущерба, которую удалось заполучить мошенникам на минувшей неделе, составила более 3,5 миллионов рублей. Восемь человек лишились денег, установив под диктовку мошенников сторонние приложения, сообщив банковские данные лже-служащим кредитных организаций или при покупке товаров на сайте объявлений.Уточняется, что от действий мошенников пострадали жители Керчи, Сакского района, Симферополя и Симферопольского района, Ялты.В МВД напомнили основные правила: не переходить по ссылкам неизвестных источников; оказавшись на сайте продавца, внимательно проверить информацию в его адресной строке (отличить фишинговое сайты от настоящих бывает сложно, ввиду того, что от известного портала отличие может быть лишь в одной букве или символе); не переводить обсуждение условий сделки в различные мессенджеры; никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты, CVC/CVV-код на обратной стороне карты, ПИН-код и одноразовые пароли.Неделей ранее правоохранители зарегистрировали 61 факт дистанционного мошенничества, общая сумма ущерба за наделю составила более 10 миллионов рублей.

https://crimea.ria.ru/20221006/kak-vernut-ukradennye-moshennikami-dengi--ekspert-1124739153.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, мвд по республике крым, общество