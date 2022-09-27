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Житель крымского села отдал аферисту зерна на 4 млн рублей
Житель крымского села отдал аферисту зерна на 4 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Житель крымского села отдал аферисту зерна на 4 млн рублей
Жители Крыма за неделю отдали мошенникам 10,3 млн рублей, самый крупный ущерб понес 36-летний житель Красногвардейского района, который заказал и оплатил в... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T11:09
2022-09-27T11:09
2022-09-27T11:09
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Жители Крыма за неделю отдали мошенникам 10,3 млн рублей, самый крупный ущерб понес 36-летний житель Красногвардейского района, который заказал и оплатил в интернете услугу перевозки зерна, передал товар аферистам и таким образом лишился и зерна, и денег в общем на 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Другой жертвой аферистов стала жительница Красноперекопска, которая потеряла в более 1,1 млн рублей, поверив звонку "банковского работника" рекомендовавшего перевести деньги на "безопасный" счет "для их сохранности". На аналогичную уловку попалась жительница Ялты, которая перевела мошенникам 200 тыс. рублей, и симферополец, который положил на "резервный счет" 750 тыс. рублей.Другой житель Крымской столицы отдал мошенникам 150 тысяч рублей, пытаясь вывести деньги с одной из торговых площадок в интернете, а жительница Симферопольского района хотела купить недвижимость и перевела лже-продавцу более 65 тыс. рублей в качестве залога. Еще 100 тыс. рублей лишилась жительница Красноперекопского района, которая по совету телефонных мошенников установила "банковское" приложение и таким образом дала аферистам доступ к своим личным кабинетам.Неделей ранее мошенники обманули жителей Крыма более чем на 6,5 миллионов рублей.
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происшествия, мвд по республике крым, крым
Житель крымского села отдал аферисту зерна на 4 млн рублей
МВД: всего за неделю жители Крыма отдали мошенникам 10,3 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Жители Крыма за неделю отдали мошенникам 10,3 млн рублей, самый крупный ущерб понес 36-летний житель Красногвардейского района, который заказал и оплатил в интернете услугу перевозки зерна, передал товар аферистам и таким образом лишился и зерна, и денег в общем на 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Другой жертвой аферистов стала жительница Красноперекопска, которая потеряла в более 1,1 млн рублей, поверив звонку "банковского работника" рекомендовавшего перевести деньги на "безопасный" счет "для их сохранности". На аналогичную уловку попалась жительница Ялты, которая перевела мошенникам 200 тыс. рублей, и симферополец, который положил на "резервный счет" 750 тыс. рублей.
Другой житель Крымской столицы отдал мошенникам 150 тысяч рублей, пытаясь вывести деньги с одной из торговых площадок в интернете, а жительница Симферопольского района хотела купить недвижимость и перевела лже-продавцу более 65 тыс. рублей в качестве залога. Еще 100 тыс. рублей лишилась жительница Красноперекопского района, которая по совету телефонных мошенников установила "банковское" приложение и таким образом дала аферистам доступ к своим личным кабинетам.
"Всего за минувшую неделю на уловки мошенников попался 61 крымчанин. Именно столько заявлений поступило в полицию по фактам совершенных дистанционных мошенничеств. В числе зарегистрированных преступлений 24 факта обмана граждан путем звонков на мобильные телефоны под видом сотрудников банковских учреждений или правоохранительных органов, 6 – при установке сторонних приложений и переходов по ссылкам, поступившим от неизвестных источников, 31 - при покупке товаров через социальную сеть. Сумма ущерба, нанесенного мошенниками жителям Крыма за минувшую неделю, составила 10 млн 382 тыс. рублей", - констатируют в МВД.
Неделей ранее мошенники обманули жителей Крыма
более чем на 6,5 миллионов рублей.