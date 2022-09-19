https://crimea.ria.ru/20220919/svetilniki-i-intimnye-uslugi-chto-krymchane-pokupayut-u-moshennikov-1124551939.html

Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников

Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников

За неделю крымчане отдали мошенникам около семи миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T18:49

2022-09-19T18:49

2022-09-19T18:49

крым

мвд по республике крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За неделю крымчане отдали мошенникам около семи миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Так, 59-летняя жительница Евпатории оформила на себя кредит на сумму 387 тысяч рублей по требованию лжеполицейского. Он убедил женщину перевести свои деньги на якобы безопасные счета, чтобы защитить их от мошенников.Кроме того, житель Симферопольского района хотел купить мобильный телефон и потерял 522 тысячи рублей, другая жительница крымской столицы – свыше 250 тысяч при покупке светильников и люстр, севастополец – более 518 тысяч рублей при оплате интимных услуг, а керчанин – 153 тысячи при покупке лодки.Всего за прошедшую неделю от крымчан поступило 65 сообщений о дистанционных мошенничествах, общая сумма ущерба составила 6 миллионов 884 тысячи рублей, констатируют в ведомстве."Все жертвы признаются в том, что о данном виде преступления знали из СМИ, но все равно поверили уговорам мошенников, которые хорошо обладают психологическими приемами введения в заблуждение", – резюмировали правоохранители.Ранее жительница Симферополя отдала пять миллионов рублей телефонному мошеннику.

https://crimea.ria.ru/20220830/zhitel-alupki-otdal-moshenniku-million-na-grazhdanstvo-rf-dlya-plemyannika-1124339704.html

https://crimea.ria.ru/20220824/v-rossii-banki-obyazhut-vozvraschat-ukradennye-moshennikami-dengi-1124276028.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, происшествия