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Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников
Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников
За неделю крымчане отдали мошенникам около семи миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T18:49
2022-09-19T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За неделю крымчане отдали мошенникам около семи миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Так, 59-летняя жительница Евпатории оформила на себя кредит на сумму 387 тысяч рублей по требованию лжеполицейского. Он убедил женщину перевести свои деньги на якобы безопасные счета, чтобы защитить их от мошенников.Кроме того, житель Симферопольского района хотел купить мобильный телефон и потерял 522 тысячи рублей, другая жительница крымской столицы – свыше 250 тысяч при покупке светильников и люстр, севастополец – более 518 тысяч рублей при оплате интимных услуг, а керчанин – 153 тысячи при покупке лодки.Всего за прошедшую неделю от крымчан поступило 65 сообщений о дистанционных мошенничествах, общая сумма ущерба составила 6 миллионов 884 тысячи рублей, констатируют в ведомстве."Все жертвы признаются в том, что о данном виде преступления знали из СМИ, но все равно поверили уговорам мошенников, которые хорошо обладают психологическими приемами введения в заблуждение", – резюмировали правоохранители.Ранее жительница Симферополя отдала пять миллионов рублей телефонному мошеннику.
https://crimea.ria.ru/20220830/zhitel-alupki-otdal-moshenniku-million-na-grazhdanstvo-rf-dlya-plemyannika-1124339704.html
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крым, мвд по республике крым, происшествия
Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников

МВД: за неделю мошенники обманули жителей Крыма более чем на 6,5 миллионов рублей

18:49 19.09.2022
 
© Dmitry MakeevНаручники
Наручники
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За неделю крымчане отдали мошенникам около семи миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Так, 59-летняя жительница Евпатории оформила на себя кредит на сумму 387 тысяч рублей по требованию лжеполицейского. Он убедил женщину перевести свои деньги на якобы безопасные счета, чтобы защитить их от мошенников.
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"Женщина была уверена в том, что разговаривает с настоящим сотрудником правоохранительных органов, поэтому не задумываясь оформила на себя кредит. Спустя неделю история повторилась вновь, однако в этот раз сумма кредита увеличилась в разы и составила 540 тысяч рублей. Общая сумма ущерба, нанесенного жительнице Евпатории, составила 927 тысяч рублей", – говорится в сообщении МВД.

Кроме того, житель Симферопольского района хотел купить мобильный телефон и потерял 522 тысячи рублей, другая жительница крымской столицы – свыше 250 тысяч при покупке светильников и люстр, севастополец – более 518 тысяч рублей при оплате интимных услуг, а керчанин – 153 тысячи при покупке лодки.
Всего за прошедшую неделю от крымчан поступило 65 сообщений о дистанционных мошенничествах, общая сумма ущерба составила 6 миллионов 884 тысячи рублей, констатируют в ведомстве.
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"Все жертвы признаются в том, что о данном виде преступления знали из СМИ, но все равно поверили уговорам мошенников, которые хорошо обладают психологическими приемами введения в заблуждение", – резюмировали правоохранители.
Ранее жительница Симферополя отдала пять миллионов рублей телефонному мошеннику.
 
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