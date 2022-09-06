Рейтинг@Mail.ru
Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским" - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220906/krymchanka-lishilas-5-mln-rub-posle-telefonnogo-razgovora-s-politseyskim-1124413440.html
Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским"
Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским" - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским"
54-летняя жительница Симферополя отдала 5 млн рублей телефонному мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов. Как сообщает... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T09:54
2022-09-06T09:54
крым
мвд по республике крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262311_0:155:1620:1066_1920x0_80_0_0_9a8c14b37fc806373c912decc1f74d1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. 54-летняя жительница Симферополя отдала 5 млн рублей телефонному мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, этот эпизод стал самым крупным случаем мошенничества за неделю.Всего, по данным полиции, с 29 августа по 4 сентября зарегистрировано 57 фактов мошенничества на общую сумму 11 млн 839 тыс. рублей.Фальшивые "полицейские" обманули и жительницу Евпатории, которая перевела им полмиллиона несколькими транзакциями после телефонной беседы. Аналогичная уловка сработала с жителем Керчи, который лишился 400 тыс. рублей, отправив деньги на указанные аферистом номера банковских карт под предлогом возмещения ущерба от приобретения некачественных пищевых добавок. 57-летний житель Сакского района после разговора с "полицейским" перевел на "безопасный счет" 290 тыс. рублей и лишился этих денег.Игры и виртуальные друзья: как мошенники обманывают школьников &gt;&gt; Также на прошлой неделе крымчане отдавали деньги аферистам за "помощь в вопросе расширения границ земельного участка", на "выгодную покупку криптовалюты", под предлогом переоформления кредитного договора. 68-летний житель Сак лишился 380 тысяч рублей, отдав их за несуществующее дизельное топливо, а автолюбитель из Евпатории потерял 760 тыс., купив по интернету машину.Неделей ранее жители Крыма отдали мошенникам около 7,5 миллионов рублей. Самой крупной наживой мошенников за минувшую неделю стала сумма в 1,2 миллион рублей.
https://crimea.ria.ru/20220830/zhitel-alupki-otdal-moshenniku-million-na-grazhdanstvo-rf-dlya-plemyannika-1124339704.html
https://crimea.ria.ru/20220905/sevastopolets-pod-diktovku-moshennika-perevel-na-ego-schet-chetvert-milliona-1124406825.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262311_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_776b1e55316b972cebbce6a86b4ad583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мвд по республике крым, общество
Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским"

Жительница Симферополя отдала 5 млн рублей телефонному мошеннику

09:54 06.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. 54-летняя жительница Симферополя отдала 5 млн рублей телефонному мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, этот эпизод стал самым крупным случаем мошенничества за неделю.
Всего, по данным полиции, с 29 августа по 4 сентября зарегистрировано 57 фактов мошенничества на общую сумму 11 млн 839 тыс. рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 10:32
Житель Алупки отдал мошеннику миллион на гражданство РФ для племянника
Фальшивые "полицейские" обманули и жительницу Евпатории, которая перевела им полмиллиона несколькими транзакциями после телефонной беседы. Аналогичная уловка сработала с жителем Керчи, который лишился 400 тыс. рублей, отправив деньги на указанные аферистом номера банковских карт под предлогом возмещения ущерба от приобретения некачественных пищевых добавок. 57-летний житель Сакского района после разговора с "полицейским" перевел на "безопасный счет" 290 тыс. рублей и лишился этих денег.
Игры и виртуальные друзья: как мошенники обманывают школьников >>
Также на прошлой неделе крымчане отдавали деньги аферистам за "помощь в вопросе расширения границ земельного участка", на "выгодную покупку криптовалюты", под предлогом переоформления кредитного договора. 68-летний житель Сак лишился 380 тысяч рублей, отдав их за несуществующее дизельное топливо, а автолюбитель из Евпатории потерял 760 тыс., купив по интернету машину.
Уголовный кодекс
Вчера, 13:52
Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона
Неделей ранее жители Крыма отдали мошенникам около 7,5 миллионов рублей. Самой крупной наживой мошенников за минувшую неделю стала сумма в 1,2 миллион рублей.
 
КрымМВД по Республике КрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств
10:04Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ
09:59Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света
09:54Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским"
09:42В Симферополе отремонтируют "шахматный" фонтан за 13 млн рублей
09:26Авария оставила без воды часть Симферополя
09:18Кадыров прокомментировал свои слова о бессрочном отпуске
09:09Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена
08:45По каким признакам вычислить психолога-шарлатана: советы эксперта
08:24С печкой и по графику: эксперт назвал зимние правила работы транспорта
08:13Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела
07:45Начальнику на заметку: почему сотрудники опаздывают — психолог
07:28Как выбрать качественную рыбу и морепродукты – рекомендации эксперта
07:02В России посчитали готовых помогать незнакомцам
03:31Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС
00:01В Крыму прохладно и сухо: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 5 сентября
21:48Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов
21:21Стоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов
Лента новостейМолния