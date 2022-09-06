https://crimea.ria.ru/20220906/krymchanka-lishilas-5-mln-rub-posle-telefonnogo-razgovora-s-politseyskim-1124413440.html

Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским"

Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским" - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским"

54-летняя жительница Симферополя отдала 5 млн рублей телефонному мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов. Как сообщает... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T09:54

2022-09-06T09:54

2022-09-06T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. 54-летняя жительница Симферополя отдала 5 млн рублей телефонному мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, этот эпизод стал самым крупным случаем мошенничества за неделю.Всего, по данным полиции, с 29 августа по 4 сентября зарегистрировано 57 фактов мошенничества на общую сумму 11 млн 839 тыс. рублей.Фальшивые "полицейские" обманули и жительницу Евпатории, которая перевела им полмиллиона несколькими транзакциями после телефонной беседы. Аналогичная уловка сработала с жителем Керчи, который лишился 400 тыс. рублей, отправив деньги на указанные аферистом номера банковских карт под предлогом возмещения ущерба от приобретения некачественных пищевых добавок. 57-летний житель Сакского района после разговора с "полицейским" перевел на "безопасный счет" 290 тыс. рублей и лишился этих денег.Игры и виртуальные друзья: как мошенники обманывают школьников >> Также на прошлой неделе крымчане отдавали деньги аферистам за "помощь в вопросе расширения границ земельного участка", на "выгодную покупку криптовалюты", под предлогом переоформления кредитного договора. 68-летний житель Сак лишился 380 тысяч рублей, отдав их за несуществующее дизельное топливо, а автолюбитель из Евпатории потерял 760 тыс., купив по интернету машину.Неделей ранее жители Крыма отдали мошенникам около 7,5 миллионов рублей. Самой крупной наживой мошенников за минувшую неделю стала сумма в 1,2 миллион рублей.

https://crimea.ria.ru/20220830/zhitel-alupki-otdal-moshenniku-million-na-grazhdanstvo-rf-dlya-plemyannika-1124339704.html

https://crimea.ria.ru/20220905/sevastopolets-pod-diktovku-moshennika-perevel-na-ego-schet-chetvert-milliona-1124406825.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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