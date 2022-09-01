https://crimea.ria.ru/20220901/igry-i-virtualnye-druzya-kak-moshenniki-obmanyvayut-shkolnikov-1124363362.html

Игры и виртуальные друзья: как мошенники обманывают школьников

Игры и виртуальные друзья: как мошенники обманывают школьников - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Игры и виртуальные друзья: как мошенники обманывают школьников

Мошенники используют схемы для обмана школьников. Чаще всего в ход идут уловки, связанные с играми, желанием заработать карманные деньги и общением в... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T21:21

2022-09-01T21:21

2022-09-01T08:31

общество

экономика

банк россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Мошенники используют схемы для обмана школьников. Чаще всего в ход идут уловки, связанные с играми, желанием заработать карманные деньги и общением в мессенджерах и социальных сетях. Об этом со ссылкой на пресс-службу главного управления Банка России по Центральному федеральному округу пишет РИА Новости."Дети – одна из наиболее уязвимых аудиторий, которая чаще всего попадается на обман, в том числе со стороны финансовых онлайн-аферистов. Поэтому обучаться правилам цифровой безопасности нужно с малых лет", - говорится в сообщении. В ЦБ раскрыли четыре актуальные схемы, рассчитанные на доверие школьников. Первая связана с онлайн-играми. "Злоумышленники создают поддельные магазины онлайн-игр, где покупатель вводит данные карты и лишается денег, предлагают услуги по обходу территориальных ограничений, которые установили некоторые игровые сервисы, выманивая здесь данные карты или внедряя вредоносное ПО", - раскрыл подробности ЦБ. Также аферисты в тематических форумах втираются в доверие к несовершеннолетним и выманивают у них деньги или данные карты родителей.Вторая схема "поощряет" желание подростков подзаработать в интернете. Аферисты заманивают детей объявлениями о быстром и легком заработке, предлагают проходить тесты, участвовать в опросах за вознаграждение, которое якобы готовы перечислить на карту, требуя все данные. Также в сети предлагают участвовать в "инвестиционных онлайн-играх", которые действуют по принципу классической финансовой пирамиды.Кроме того, аферисты могут привлекать подростков к переводу денег со счета на счет за процент, выдавая это за легальную деятельность, а по факту втягивая в мошенническую схему по транзиту преступных денежных средств. Это уже грозит уголовной ответственностью.Третья схема – это "классический" прием мошенников по созданию фейковых интернет-магазинов с низкими ценами на популярные товары среди подростков – цифровой техники, аксессуаров, продолжили в ЦБ. "Выманивая данные карты, злоумышленники опустошают счет, а также могут добраться и до денег родителей, если карта, которой пользуется ребенок для покупок, привязана к счету взрослого", - говорится в сообщении.Аферисты активны в социальных сетях и мессенджерах, сообщили в ЦБ. Злоумышленники могут взломать аккаунты в соцсети и рассылать по спискам контактов просьбы срочно перевести деньги, а также могут прислать в мессенджер или разместить в комментариях ссылку на ресурс с вредоносным ПО.

https://crimea.ria.ru/20220830/zhitel-alupki-otdal-moshenniku-million-na-grazhdanstvo-rf-dlya-plemyannika-1124339704.html

https://crimea.ria.ru/20220824/v-rossii-banki-obyazhut-vozvraschat-ukradennye-moshennikami-dengi-1124276028.html

https://crimea.ria.ru/20220816/kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov--sovety-psikhologa-1124169443.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика, банк россии