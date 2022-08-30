https://crimea.ria.ru/20220830/zhitel-alupki-otdal-moshenniku-million-na-grazhdanstvo-rf-dlya-plemyannika-1124339704.html

Житель Алупки отдал мошеннику миллион на гражданство РФ для племянника

Житель Алупки отдал мошеннику миллион на гражданство РФ для племянника - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Житель Алупки отдал мошеннику миллион на гражданство РФ для племянника

40-летний житель Алупки отдал 29-летнему знакомому почти 1,2 млн рублей на гражданство РФ для племянника. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, гражданство... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T10:32

2022-08-30T10:32

2022-08-30T10:35

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. 40-летний житель Алупки отдал 29-летнему знакомому почти 1,2 млн рублей на гражданство РФ для племянника. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, гражданство племянник так и не получил.По данным правоохранителей, этот эпизод стал самым крупным за неделю случаем мошенничества, всего же за этот период в полицию обратились 70 обманутых крымчан, общая сумма ущерба составила 7,5 млн. рублей.В частности аферисты звонят жертвам и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, под разными предлогами просят назвать конфиденциальные данные, а потом списывают деньги с банковских карт своих жертв. Такие случаи за последнюю неделю отмечены в Керчи, Симферополе, Алуште, Ялте, Массандре, но самую большую сумму таким способом злоумышленники выманили у жительницы Красногвардейского района - 680 тыс. рублей.На уловки мошенников через сайты объявлений и мессенджеры попались жители Симферополя, Керчи, Ялты, Черноморского, Красногвардейского и Советского районов. Например, 37-летний житель одного из сел Джанкойского района нашел в интернете объявление о продаже токарного станка. Оплатил его через мобильное приложение банка в сумме почти 220 тыс. рублей, но станок так и не получил.475 тыс. рублей жители Крыма потеряли, поддавшись на уговоры телефонных мошенников и установив сторонние приложения, "чтобы спастись от несанкционированного снятия денег".Кроме того, на этой неделе правоохранители уличили двух крымчанок в незаконном обналичивании материнского капитала: 34-летняя жительница одного из сел Красногвардейского района смогла незаконно получить 250 тыс., 25-летняя жительница города Красноперекопска - 280 тыс. рублей.Неделей ранее жители Крыма отдали мошенникам около 8 миллионов рублей. Самой крупной наживой мошенников за минувшую неделю стали суммы в 1 миллион рублей и свыше 1,3 миллиона рублей.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым