https://crimea.ria.ru/20220823/sakhar-i-kvadrokoptery-chto-krymchane-pokupayut-u-moshennikov-1124256598.html

Сахар и квадрокоптеры: что крымчане покупают у мошенников

Сахар и квадрокоптеры: что крымчане покупают у мошенников - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Сахар и квадрокоптеры: что крымчане покупают у мошенников

За неделю крымчане отдали мошенникам около 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T10:26

2022-08-23T10:26

2022-08-23T10:26

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю крымчане отдали мошенникам около 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По данным правоохранителей, чаще всего аферисты звонят по телефону, орудуют в мессенджерах, соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений. Главная их цель – получить информацию, которая даст доступ к банковским картам жертвы или выманить деньги, предлагая несуществующий товар или услугу.Так, четверо крымчан попались на удочку мошенников и установили на свои мобильные телефоны неизвестные приложения, которые якобы защищали их банковский счет. Житель Евпатории потерял 355 тысяч рублей, житель Алушты – 138 тысяч рублей, жители Красногвардейского и Черноморского районов 72 и 45 тысяч рублей. Всем потерпевшим злоумышленники представлялись сотрудниками банков.Отличился житель Ялты – на сайте объявлений он хотел приобрести два квадрокоптера и с этой целью перевел мошеннику 796 тысяч рублей через мобильное приложение банка.В другом случае житель Красногвардейского района хотел приобрести 26 тонн сахара на одном из сайтов объявлений. Лже-продавцу он передал 1 362 500 рублей, но товар так и не получил.Ранее в Центробанке предложили замораживать банковские переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей в качестве дополнительной меры защиты банковских пользователей от мошенников.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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