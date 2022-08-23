https://crimea.ria.ru/20220823/sakhar-i-kvadrokoptery-chto-krymchane-pokupayut-u-moshennikov-1124256598.html
Сахар и квадрокоптеры: что крымчане покупают у мошенников
Сахар и квадрокоптеры: что крымчане покупают у мошенников - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Сахар и квадрокоптеры: что крымчане покупают у мошенников
За неделю крымчане отдали мошенникам около 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T10:26
2022-08-23T10:26
2022-08-23T10:26
мвд по республике крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122671143_0:107:1620:1018_1920x0_80_0_0_3cff968ed206dcc8a86b686f931fc31a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю крымчане отдали мошенникам около 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По данным правоохранителей, чаще всего аферисты звонят по телефону, орудуют в мессенджерах, соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений. Главная их цель – получить информацию, которая даст доступ к банковским картам жертвы или выманить деньги, предлагая несуществующий товар или услугу.Так, четверо крымчан попались на удочку мошенников и установили на свои мобильные телефоны неизвестные приложения, которые якобы защищали их банковский счет. Житель Евпатории потерял 355 тысяч рублей, житель Алушты – 138 тысяч рублей, жители Красногвардейского и Черноморского районов 72 и 45 тысяч рублей. Всем потерпевшим злоумышленники представлялись сотрудниками банков.Отличился житель Ялты – на сайте объявлений он хотел приобрести два квадрокоптера и с этой целью перевел мошеннику 796 тысяч рублей через мобильное приложение банка.В другом случае житель Красногвардейского района хотел приобрести 26 тонн сахара на одном из сайтов объявлений. Лже-продавцу он передал 1 362 500 рублей, но товар так и не получил.Ранее в Центробанке предложили замораживать банковские переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей в качестве дополнительной меры защиты банковских пользователей от мошенников.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122671143_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_34849015347af78f244a3ed141e48218.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, общество
Сахар и квадрокоптеры: что крымчане покупают у мошенников
МВД: за неделю мошенники обманули жителей Крыма на восемь миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю крымчане отдали мошенникам около 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
По данным правоохранителей, чаще всего аферисты звонят по телефону, орудуют в мессенджерах, соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений. Главная их цель – получить информацию, которая даст доступ к банковским картам жертвы или выманить деньги, предлагая несуществующий товар или услугу.
Так, четверо крымчан попались на удочку мошенников и установили на свои мобильные телефоны неизвестные приложения, которые якобы защищали их банковский счет. Житель Евпатории потерял 355 тысяч рублей, житель Алушты – 138 тысяч рублей, жители Красногвардейского и Черноморского районов 72 и 45 тысяч рублей. Всем потерпевшим злоумышленники представлялись сотрудниками банков.
Отличился житель Ялты – на сайте объявлений он хотел приобрести два квадрокоптера и с этой целью перевел мошеннику 796 тысяч рублей через мобильное приложение банка.
"Самой крупной наживой мошенников за минувшую неделю стали суммы в 1 миллион рублей и свыше 1,3 миллионов рублей. В первом случае жительнице Симферополя мошенница позвонила на мобильный телефон и, представившись сотрудницей одного из банков, обманным путем завладела 1 миллионом рублей, которые заявитель перевела со своего банковского счета на неизвестный счет", – говорится в сообщении.
В другом случае житель Красногвардейского района хотел приобрести 26 тонн сахара на одном из сайтов объявлений. Лже-продавцу он передал 1 362 500 рублей, но товар так и не получил.
"Все жертвы признаются в том, что о данном виде преступления знали из СМИ, но все равно поверили уговорам мошенников, которые хорошо обладают психологическими приемами введения в заблуждение", – резюмировали в ведомстве.
Ранее в Центробанке предложили
замораживать банковские переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей в качестве дополнительной меры защиты банковских пользователей от мошенников.