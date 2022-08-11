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ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества
ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества - РИА Новости Крым, 11.08.2022
ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества
В России могут ввести дополнительные меры по защите банковских пользователей от мошенников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка и членов экспертного... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T08:22
2022-08-11T08:22
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В России могут ввести дополнительные меры по защите банковских пользователей от мошенников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка и членов экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ пишут"Известия".По данным издания, одно из предложений экспортов Центробанка – введение промежуточных или динамических эскроу-счетов при переводах на сумму свыше 10 тысяч рублей. Так, при переводе большей суммы, средства будут блокироваться на условном счете до повторного подтверждения операции владельцем. С помощью дополнительной идентификации или ПИН-кода.Второе предложение экспертов – механизм обмена информацией между ЦБ и МВД. Если инициативу примут, то граждане смогут оформить заявление в полицию о мошенничестве при посредничестве колл-центров банка. Вместе с обращением правоохранители смогут автоматически получить данные об оспариваемой операции, что значительно ускорить процедуру возврата денежных средств обманутому пользователю.Согласно данным Центробанка, в первом полугодии текущего года объем операций в СБП (системе быстрых платежей – прим.) превысил показатель за весь 2021 год и составил 5,4 триллиона рублей.Ранее сообщалось, что минувшую неделю крымчане добровольно отдали мошенникам более 5 миллионов рублей, в том числе за "снятие порчи", "оформление кредитов", "помощь в игре на бирже" и другие "услуги".
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, общество
ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества

СМИ: ЦБ предлагает замораживать банковские переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей

08:22 11.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В России могут ввести дополнительные меры по защите банковских пользователей от мошенников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка и членов экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ пишут"Известия".
По данным издания, одно из предложений экспортов Центробанка – введение промежуточных или динамических эскроу-счетов при переводах на сумму свыше 10 тысяч рублей. Так, при переводе большей суммы, средства будут блокироваться на условном счете до повторного подтверждения операции владельцем. С помощью дополнительной идентификации или ПИН-кода.
Второе предложение экспертов – механизм обмена информацией между ЦБ и МВД. Если инициативу примут, то граждане смогут оформить заявление в полицию о мошенничестве при посредничестве колл-центров банка. Вместе с обращением правоохранители смогут автоматически получить данные об оспариваемой операции, что значительно ускорить процедуру возврата денежных средств обманутому пользователю.
Согласно данным Центробанка, в первом полугодии текущего года объем операций в СБП (системе быстрых платежей – прим.) превысил показатель за весь 2021 год и составил 5,4 триллиона рублей.
Ранее сообщалось, что минувшую неделю крымчане добровольно отдали мошенникам более 5 миллионов рублей, в том числе за "снятие порчи", "оформление кредитов", "помощь в игре на бирже" и другие "услуги".
 
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