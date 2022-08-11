https://crimea.ria.ru/20220811/tsb-razrabatyvaet-mekhanizmy-zaschity-bankovskikh-klientov-ot-moshennichestva-1124126923.html
ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества
ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества - РИА Новости Крым, 11.08.2022
ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества
В России могут ввести дополнительные меры по защите банковских пользователей от мошенников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка и членов экспертного... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T08:22
2022-08-11T08:22
2022-08-11T08:22
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374710_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_65508b3fe7272cd19f4f6ffa9862072d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В России могут ввести дополнительные меры по защите банковских пользователей от мошенников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка и членов экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ пишут"Известия".По данным издания, одно из предложений экспортов Центробанка – введение промежуточных или динамических эскроу-счетов при переводах на сумму свыше 10 тысяч рублей. Так, при переводе большей суммы, средства будут блокироваться на условном счете до повторного подтверждения операции владельцем. С помощью дополнительной идентификации или ПИН-кода.Второе предложение экспертов – механизм обмена информацией между ЦБ и МВД. Если инициативу примут, то граждане смогут оформить заявление в полицию о мошенничестве при посредничестве колл-центров банка. Вместе с обращением правоохранители смогут автоматически получить данные об оспариваемой операции, что значительно ускорить процедуру возврата денежных средств обманутому пользователю.Согласно данным Центробанка, в первом полугодии текущего года объем операций в СБП (системе быстрых платежей – прим.) превысил показатель за весь 2021 год и составил 5,4 триллиона рублей.Ранее сообщалось, что минувшую неделю крымчане добровольно отдали мошенникам более 5 миллионов рублей, в том числе за "снятие порчи", "оформление кредитов", "помощь в игре на бирже" и другие "услуги".
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374710_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ef1589c643779e0d4faf0a4e0e5eaa1d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество
ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества
СМИ: ЦБ предлагает замораживать банковские переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым.
В России могут ввести дополнительные меры по защите банковских пользователей от мошенников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка и членов экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ пишут
"Известия".
По данным издания, одно из предложений экспортов Центробанка – введение промежуточных или динамических эскроу-счетов при переводах на сумму свыше 10 тысяч рублей. Так, при переводе большей суммы, средства будут блокироваться на условном счете до повторного подтверждения операции владельцем. С помощью дополнительной идентификации или ПИН-кода.
Второе предложение экспертов – механизм обмена информацией между ЦБ и МВД. Если инициативу примут, то граждане смогут оформить заявление в полицию о мошенничестве при посредничестве колл-центров банка. Вместе с обращением правоохранители смогут автоматически получить данные об оспариваемой операции, что значительно ускорить процедуру возврата денежных средств обманутому пользователю.
Согласно данным Центробанка, в первом полугодии текущего года объем операций в СБП (системе быстрых платежей – прим.) превысил показатель за весь 2021 год и составил 5,4 триллиона рублей.
Ранее сообщалось
, что минувшую неделю крымчане добровольно отдали мошенникам более 5 миллионов рублей, в том числе за "снятие порчи", "оформление кредитов", "помощь в игре на бирже" и другие "услуги".