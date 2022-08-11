https://crimea.ria.ru/20220811/tsb-razrabatyvaet-mekhanizmy-zaschity-bankovskikh-klientov-ot-moshennichestva-1124126923.html

ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества

ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества - РИА Новости Крым, 11.08.2022

ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества

В России могут ввести дополнительные меры по защите банковских пользователей от мошенников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка и членов экспертного... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T08:22

2022-08-11T08:22

2022-08-11T08:22

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В России могут ввести дополнительные меры по защите банковских пользователей от мошенников. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка и членов экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ пишут"Известия".По данным издания, одно из предложений экспортов Центробанка – введение промежуточных или динамических эскроу-счетов при переводах на сумму свыше 10 тысяч рублей. Так, при переводе большей суммы, средства будут блокироваться на условном счете до повторного подтверждения операции владельцем. С помощью дополнительной идентификации или ПИН-кода.Второе предложение экспертов – механизм обмена информацией между ЦБ и МВД. Если инициативу примут, то граждане смогут оформить заявление в полицию о мошенничестве при посредничестве колл-центров банка. Вместе с обращением правоохранители смогут автоматически получить данные об оспариваемой операции, что значительно ускорить процедуру возврата денежных средств обманутому пользователю.Согласно данным Центробанка, в первом полугодии текущего года объем операций в СБП (системе быстрых платежей – прим.) превысил показатель за весь 2021 год и составил 5,4 триллиона рублей.Ранее сообщалось, что минувшую неделю крымчане добровольно отдали мошенникам более 5 миллионов рублей, в том числе за "снятие порчи", "оформление кредитов", "помощь в игре на бирже" и другие "услуги".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество