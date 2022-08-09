https://crimea.ria.ru/20220809/krymchane-otdali-moshennikam-5-mln-za-snyatie-porchi-i-inye-uslugi-1124112866.html
Крымчане отдали мошенникам 5 млн за "снятие порчи" и иные "услуги"
Крымчане отдали мошенникам 5 млн за "снятие порчи" и иные "услуги" - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Крымчане отдали мошенникам 5 млн за "снятие порчи" и иные "услуги"
Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более пяти миллионов рублей, в том числе за "снятие порчи", "оформление кредитов", "помощь в игре на бирже" и другие... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T20:06
2022-08-09T20:06
2022-08-09T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более пяти миллионов рублей, в том числе за "снятие порчи", "оформление кредитов", "помощь в игре на бирже" и другие "услуги", сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полицейских, 36 раз на общую сумму 900 тыс. рублей аферисты обманули доверчивых жителей полуострова при продаже или покупке товаров через сайты бесплатных объявлений и соцсети, 11 раз мошенники обманывали крымчан по телефону и таким образом выманили более 3 млн рублей, свыше 600 тыс. рублей жители республики отдали за "снятие порчи" и за "ремонт бытовой техники".Еще трое жителей полуострова сами перевели свыше 700 тыс. рублей на указанные мошенниками счета: жительница Ленинского района отдала деньги "работникам правоохранительных органов", чтобы "изобличить преступников", жительница Сак перевела средства "сотруднику следственного комитета под предлогом оплаты процента за перевод по некоему решению суда", а житель Алушты поверил в обещание мошенника и перевел деньги "для получения прибыли на фондовой бирже".На уловки интернет-аферистов попали жители города Ялты, Керчи, Симферополя, Армянска, Феодосии и Евпатории, а также Первомайского и Советского районов.Неделей ранее мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму более 8 миллионов рублей.
https://crimea.ria.ru/20220803/dve-moshennitsy-snyali-porchu-s-krymchanok-na-16-mln-rubley-1124053531.html
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РИА Новости Крым
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Крымчане отдали мошенникам 5 млн за "снятие порчи" и иные "услуги"
Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более 5 млн рублей – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более пяти миллионов рублей, в том числе за "снятие порчи", "оформление кредитов", "помощь в игре на бирже" и другие "услуги", сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным полицейских, 36 раз на общую сумму 900 тыс. рублей аферисты обманули доверчивых жителей полуострова при продаже или покупке товаров через сайты бесплатных объявлений и соцсети, 11 раз мошенники обманывали крымчан по телефону и таким образом выманили более 3 млн рублей, свыше 600 тыс. рублей жители республики отдали за "снятие порчи" и за "ремонт бытовой техники".
Еще трое жителей полуострова сами перевели свыше 700 тыс. рублей на указанные мошенниками счета: жительница Ленинского района отдала деньги "работникам правоохранительных органов", чтобы "изобличить преступников", жительница Сак перевела средства "сотруднику следственного комитета под предлогом оплаты процента за перевод по некоему решению суда", а житель Алушты поверил в обещание мошенника и перевел деньги "для получения прибыли на фондовой бирже".
На уловки интернет-аферистов попали жители города Ялты, Керчи, Симферополя, Армянска, Феодосии и Евпатории, а также Первомайского и Советского районов.
"Используя один из мессенджеров, под предлогом выдачи кредита, мошенник завладел 79 тыс. рублей, которые житель Симферополя перевел со своей банковской карты. Еще одна жертва попала на уловки мошенника через сайт объявлений, лишившись 61 тыс. рублей. Жительнице Тамбовской области нанесен ущерб свыше 150 тыс. рублей, которую мошенник обманул под предлогом бронирования номера в одном из крымских пансионатов", - перечислили в пресс-службе другие случаи.
Неделей ранее мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму
более 8 миллионов рублей.