https://crimea.ria.ru/20220809/krymchane-otdali-moshennikam-5-mln-za-snyatie-porchi-i-inye-uslugi-1124112866.html

Крымчане отдали мошенникам 5 млн за "снятие порчи" и иные "услуги"

Крымчане отдали мошенникам 5 млн за "снятие порчи" и иные "услуги" - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Крымчане отдали мошенникам 5 млн за "снятие порчи" и иные "услуги"

Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более пяти миллионов рублей, в том числе за "снятие порчи", "оформление кредитов", "помощь в игре на бирже" и другие... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T20:06

2022-08-09T20:06

2022-08-09T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более пяти миллионов рублей, в том числе за "снятие порчи", "оформление кредитов", "помощь в игре на бирже" и другие "услуги", сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полицейских, 36 раз на общую сумму 900 тыс. рублей аферисты обманули доверчивых жителей полуострова при продаже или покупке товаров через сайты бесплатных объявлений и соцсети, 11 раз мошенники обманывали крымчан по телефону и таким образом выманили более 3 млн рублей, свыше 600 тыс. рублей жители республики отдали за "снятие порчи" и за "ремонт бытовой техники".Еще трое жителей полуострова сами перевели свыше 700 тыс. рублей на указанные мошенниками счета: жительница Ленинского района отдала деньги "работникам правоохранительных органов", чтобы "изобличить преступников", жительница Сак перевела средства "сотруднику следственного комитета под предлогом оплаты процента за перевод по некоему решению суда", а житель Алушты поверил в обещание мошенника и перевел деньги "для получения прибыли на фондовой бирже".На уловки интернет-аферистов попали жители города Ялты, Керчи, Симферополя, Армянска, Феодосии и Евпатории, а также Первомайского и Советского районов.Неделей ранее мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму более 8 миллионов рублей.

https://crimea.ria.ru/20220803/dve-moshennitsy-snyali-porchu-s-krymchanok-na-16-mln-rubley-1124053531.html

https://crimea.ria.ru/20220730/kak-uberech-rebenka-ot-internet-moshennikov-1124007486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, происшествия, общество