https://crimea.ria.ru/20220802/krymchane-otdali-moshennikam-8-mln-rubley-za-nedelyu-1124032775.html

Крымчане отдали мошенникам 8 млн рублей за неделю

Крымчане отдали мошенникам 8 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Крымчане отдали мошенникам 8 млн рублей за неделю

За минувшую неделю мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму более 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T10:46

2022-08-02T10:46

2022-08-02T10:46

общество

мвд по республике крым

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374710_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_65508b3fe7272cd19f4f6ffa9862072d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За минувшую неделю мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму более 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. По данным правоохранителей, чаще всего мошенники орудуют в социальных сетях и мессенджерах, звонят по телефону, подлавливают "клиентов" на сайтах бесплатных объявлений и при скачивании мобильных приложений. Главная их цель – получить информацию, которая даст доступ к банковским картам жертвы или выманить деньги, предлагая несуществующий товар или услугу. Наибольшую прибыль аферисты заработали с помощью звонков – 4 миллиона 250 тысяч рублей за неделю. Так, крымчанин заказал товар на известном интернет-сайте, после чего осуществил переход по ссылке, которая пришла ему в смс-сообщении, и лишился 200 тысяч рублей. На уловки мошенников попались и двое жителей Евпатории: под предлогом продажи товаров через интернет злоумышленники выманили у них более 400 тысяч рублей.Оказалась обманута и жительница Сакского района – она перевела мошенникам свыше 260 тысяч рублей с личного счета. Но дороже всего доверчивость обошлась жителю Ялты: "Максимальную сумму денежных средств на этой неделе злоумышленник заполучил от жителя города Ялты (свыше 1 млн. рублей). Мошенник позвонил на мобильный номер потерпевшего, представившись сотрудником банка под предлогом предотвращения противоправных действий со счетом, уговорил жертву осуществить денежный перевод на "резервный" счет", – привели один из эпизодов в полиции и посоветовали гражданам проявлять бдительность. Неделей ранее мошенники обманули крымчан почти на 6 миллионов рублей. За этот период органами внутренних дел по Республике Крым было возбуждено 61 уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-advokat-obmanula-moshennika-na-11-mln-rubley-1123980192.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мвд по республике крым, крым