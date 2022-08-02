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Крымчане отдали мошенникам 8 млн рублей за неделю
Крымчане отдали мошенникам 8 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Крымчане отдали мошенникам 8 млн рублей за неделю
За минувшую неделю мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму более 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T10:46
2022-08-02T10:46
2022-08-02T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За минувшую неделю мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму более 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. По данным правоохранителей, чаще всего мошенники орудуют в социальных сетях и мессенджерах, звонят по телефону, подлавливают "клиентов" на сайтах бесплатных объявлений и при скачивании мобильных приложений. Главная их цель – получить информацию, которая даст доступ к банковским картам жертвы или выманить деньги, предлагая несуществующий товар или услугу. Наибольшую прибыль аферисты заработали с помощью звонков – 4 миллиона 250 тысяч рублей за неделю. Так, крымчанин заказал товар на известном интернет-сайте, после чего осуществил переход по ссылке, которая пришла ему в смс-сообщении, и лишился 200 тысяч рублей. На уловки мошенников попались и двое жителей Евпатории: под предлогом продажи товаров через интернет злоумышленники выманили у них более 400 тысяч рублей.Оказалась обманута и жительница Сакского района – она перевела мошенникам свыше 260 тысяч рублей с личного счета. Но дороже всего доверчивость обошлась жителю Ялты: "Максимальную сумму денежных средств на этой неделе злоумышленник заполучил от жителя города Ялты (свыше 1 млн. рублей). Мошенник позвонил на мобильный номер потерпевшего, представившись сотрудником банка под предлогом предотвращения противоправных действий со счетом, уговорил жертву осуществить денежный перевод на "резервный" счет", – привели один из эпизодов в полиции и посоветовали гражданам проявлять бдительность. Неделей ранее мошенники обманули крымчан почти на 6 миллионов рублей. За этот период органами внутренних дел по Республике Крым было возбуждено 61 уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-advokat-obmanula-moshennika-na-11-mln-rubley-1123980192.html
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РИА Новости Крым
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общество, мвд по республике крым, крым
Крымчане отдали мошенникам 8 млн рублей за неделю
МВД: за неделю мошенники обманули жителей Крыма на восемь миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За минувшую неделю мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму более 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
По данным правоохранителей, чаще всего мошенники орудуют в социальных сетях и мессенджерах, звонят по телефону, подлавливают "клиентов" на сайтах бесплатных объявлений и при скачивании мобильных приложений.
"С 25 по 31 июля 2022 года полицией Республики Крым возбуждено 53 уголовных дела по фактам мошенничеств, совершенных в отношении граждан дистанционным способом. Наибольшее количество мошенничеств – 27 фактов, связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов", – говорится в сообщении.
Главная их цель – получить информацию, которая даст доступ к банковским картам жертвы или выманить деньги, предлагая несуществующий товар или услугу.
Наибольшую прибыль аферисты заработали с помощью звонков – 4 миллиона 250 тысяч рублей за неделю.
Так, крымчанин заказал товар на известном интернет-сайте, после чего осуществил переход по ссылке, которая пришла ему в смс-сообщении, и лишился 200 тысяч рублей. На уловки мошенников попались и двое жителей Евпатории: под предлогом продажи товаров через интернет злоумышленники выманили у них более 400 тысяч рублей.
Оказалась обманута и жительница Сакского района – она перевела мошенникам свыше 260 тысяч рублей с личного счета. Но дороже всего доверчивость обошлась жителю Ялты:
"Максимальную сумму денежных средств на этой неделе злоумышленник заполучил от жителя города Ялты (свыше 1 млн. рублей). Мошенник позвонил на мобильный номер потерпевшего, представившись сотрудником банка под предлогом предотвращения противоправных действий со счетом, уговорил жертву осуществить денежный перевод на "резервный" счет", – привели один из эпизодов в полиции и посоветовали гражданам проявлять бдительность.
Неделей ранее мошенники обманули крымчан почти на 6 миллионов рублей. За этот период органами внутренних дел по Республике Крым было возбуждено 61 уголовное дело.