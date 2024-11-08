https://crimea.ria.ru/20241108/gendirektor-spetsstroitelstva-minoborony-arestovan-za-moshennichestvo-1141721238.html

Гендиректор спецстроительства Минобороны арестован за мошенничество

Гендиректор спецстроительства Минобороны арестован за мошенничество - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Гендиректор спецстроительства Минобороны арестован за мошенничество

Генеральный директор управления специального строительства Минобороны России арестован по обвинению в мошенничестве с госконтрактом. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T21:03

2024-11-08T21:03

2024-11-08T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Генеральный директор управления специального строительства Минобороны России арестован по обвинению в мошенничестве с госконтрактом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Савеловский суд Москвы."Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении генерального директора Главного управления специального строительства Министерства обороны России и иных фигурантов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра, Мальцева Ивана, Сундукова Евгения", — сообщили в суде.Еще одну подозреваемую — Ольгу Павлову — суд отправил под домашний арест.Все фигуранты подозреваются в особо крупном мошенничестве.По версии следствия, подозреваемые в совершении преступления при выполнении государственных контрактов ввели в заблуждение должностных лиц Минобороны.Ранее в СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил генерала-майора Александра Оглоблина за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.Также ранее по подозрению в получении взятки были задержаны заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела возбуждены также в отношении других чиновников военного ведомства. Как сообщал Следом, всего в России с начала года открыты 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взяткуСК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в МосквеСК возбудил дело о хищении 130 млн рублей на гособоронзаказе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, мошенничество, арест, суд, правосудие, новости, россия, москва