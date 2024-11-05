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СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в Москве - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в Москве
СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в Москве - РИА Новости Крым, 05.11.2024
СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в Москве
Фигуранты дела о хищении имущества Минобороны причастны к хищению еще одного имущественного комплекса МО РФ стоимостью 700 млн рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T11:50
2024-11-05T12:59
министерство обороны рф
похищение крымских контрактников службой безопасности украины
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
закон и право
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Фигуранты дела о хищении имущества Минобороны причастны к хищению еще одного имущественного комплекса МО РФ стоимостью 700 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.По данным ведомства, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего акционерного общества "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова за мошенничество в особо крупном размере.Ранее следствием установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе, отметили в СК.Овчинников объявлен в розыск, остальные находятся под стражей. Ранее в СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерала-майора Александра Оглоблина за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.Также ранее по подозрению в получении взятки были задержаны заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела возбуждены также в отношении других чиновников МО. Как сообщал Следом, всего в России с начала года открыты 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииПесков прокомментировал арест замглавы Минобороны ИвановаЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, похищение крымских контрактников службой безопасности украины, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, закон и право, москва
СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в Москве

СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в Москве стоимостью 700 миллионов

11:50 05.11.2024 (обновлено: 12:59 05.11.2024)
 
© Фото: Следственный комитет РФАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Фигуранты дела о хищении имущества Минобороны причастны к хищению еще одного имущественного комплекса МО РФ стоимостью 700 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
По данным ведомства, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего акционерного общества "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова за мошенничество в особо крупном размере.

"В 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при реализации процедуры банкротства подведомственного Минобороны России предприятия организовали подложные торги и похитили расположенный в Москве имущественный комплекс, состоящий из 24 объектов недвижимости общей стоимостью более 700 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Ранее следствием установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе, отметили в СК.
Овчинников объявлен в розыск, остальные находятся под стражей.
Ранее в СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерала-майора Александра Оглоблина за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.
Также ранее по подозрению в получении взятки были задержаны заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела возбуждены также в отношении других чиновников МО. Как сообщал Следом, всего в России с начала года открыты 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Министерство обороны РФПохищение крымских контрактников Службой безопасности УкраиныСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиЗакон и правоМосква
 
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