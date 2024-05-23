https://crimea.ria.ru/20240523/kreml-prokommentiroval-zaderzhaniya-v-minoborony-rossii-1137518664.html
В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России
В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России - РИА Новости Крым, 23.05.2024
В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России
Борьба с коррупцией в России ведется во всех ведомствах и на всех уровнях. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T12:26
2024-05-23T12:26
2024-05-23T12:55
дмитрий песков
новости
министерство обороны рф
россия
кремль
арест
коррупция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Борьба с коррупцией в России ведется во всех ведомствах и на всех уровнях. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее стало известно о задержании ряда высокопоставленных чиновников Минобороны, в том числе начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина.И подчеркнул, что "ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она (борьба с коррупцией – ред.) продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства или муниципальный уровень".23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 миллиона рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Также арестованы трое фигурантов – Александр Фомин , Антон Филатов и Сергей Бородин.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовАрестован экс-командующий 58-й армией Иван ПоповЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
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дмитрий песков, новости, министерство обороны рф, россия, кремль, арест, коррупция
В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России
Задержания в Минобороны России прокомментировали в Кремле
12:26 23.05.2024 (обновлено: 12:55 23.05.2024)