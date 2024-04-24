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Арестован фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Арестован фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова
Арестован фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Арестован фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова
Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым - Сергею Бородину - избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T10:19
2024-04-24T10:21
тимур иванов
взятка
басманный суд москвы
министерство обороны рф
закон и право
сергей бородин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым - Сергею Бородину - избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года", - говорится в сообщении. По версии следствия, Бородину также как и Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал на два месяца замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.Тимура Иванова задержали накануне по подозрению в получении взятки. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://crimea.ria.ru/20240423/timur-ivanov---biografiya-1136792616.html
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тимур иванов, взятка, басманный суд москвы, министерство обороны рф, закон и право, сергей бородин
Арестован фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова

По делу о взятке замминистра обороны Иванова арестован Сергей Бородин

10:19 24.04.2024 (обновлено: 10:21 24.04.2024)
 
© Суды общей юрисдикции города МосквыПо делу о взятке замминистра обороны Иванова арестован Сергей Бородин
По делу о взятке замминистра обороны Иванова арестован Сергей Бородин
© Суды общей юрисдикции города Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым - Сергею Бородину - избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Бородину также как и Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
"Бородин находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ, Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения (взятки) в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", - сообщил в суде.
Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал на два месяца замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Тимура Иванова задержали накануне по подозрению в получении взятки. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.
Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Вчера, 21:55
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов - биография
 
Тимур ИвановВзяткаБасманный суд МосквыМинистерство обороны РФЗакон и правоСергей Бородин
 
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