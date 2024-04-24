https://crimea.ria.ru/20240424/arestovan-figurant-dela-o-vzyatke-zamministra-oborony-ivanova-1136800204.html

Арестован фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова

Арестован фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Арестован фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова

Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым - Сергею Бородину - избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T10:19

2024-04-24T10:19

2024-04-24T10:21

тимур иванов

взятка

басманный суд москвы

министерство обороны рф

закон и право

сергей бородин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136799979_0:269:962:810_1920x0_80_0_0_f5c9a84801ad32a0a569d2c6e865d226.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым - Сергею Бородину - избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года", - говорится в сообщении. По версии следствия, Бородину также как и Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал на два месяца замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.Тимура Иванова задержали накануне по подозрению в получении взятки. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://crimea.ria.ru/20240423/timur-ivanov---biografiya-1136792616.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур иванов, взятка, басманный суд москвы, министерство обороны рф, закон и право, сергей бородин