Арестован фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова
По делу о взятке замминистра обороны Иванова арестован Сергей Бородин
10:19 24.04.2024 (обновлено: 10:21 24.04.2024)
© Суды общей юрисдикции города МосквыПо делу о взятке замминистра обороны Иванова арестован Сергей Бородин
© Суды общей юрисдикции города Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым - Сергею Бородину - избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Бородину также как и Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
"Бородин находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ, Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения (взятки) в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", - сообщил в суде.
Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал на два месяца замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Тимура Иванова задержали накануне по подозрению в получении взятки. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.
Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вчера, 21:55Замминистра обороны РФ Тимур Иванов - биография