https://crimea.ria.ru/20240424/zamministra-oborony-ivanova-arestovali-1136799513.html
Замминистра обороны Иванова арестовали
Замминистра обороны Иванова арестовали - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Замминистра обороны Иванова арестовали
Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T09:49
2024-04-24T09:49
2024-04-24T10:13
тимур иванов
взятка
министерство обороны рф
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закон и право
басманный суд москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).Занимая должность заместителя обороны РФ, Тимур Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны."Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения (взятки) в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", - сообщили в суде.Тимура Иванова задержали накануне по подозрению в получении взятки. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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тимур иванов, взятка, министерство обороны рф, новости, закон и право, басманный суд москвы
Замминистра обороны Иванова арестовали
Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве
09:49 24.04.2024 (обновлено: 10:13 24.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Постановлением суда в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).Занимая должность заместителя обороны РФ, Тимур Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны.
"Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения (взятки) в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", - сообщили в суде.
Тимура Иванова задержали накануне
по подозрению в получении взятки. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.
Президенту России Владимиру Путину было доложено
о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.