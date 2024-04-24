https://crimea.ria.ru/20240424/zamministra-oborony-ivanova-arestovali-1136799513.html

Замминистра обороны Иванова арестовали

Замминистра обороны Иванова арестовали - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Замминистра обороны Иванова арестовали

Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T09:49

2024-04-24T09:49

2024-04-24T10:13

тимур иванов

взятка

министерство обороны рф

новости

закон и право

басманный суд москвы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).Занимая должность заместителя обороны РФ, Тимур Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны."Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения (взятки) в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", - сообщили в суде.Тимура Иванова задержали накануне по подозрению в получении взятки. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://crimea.ria.ru/20240423/timur-ivanov---biografiya-1136792616.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур иванов, взятка, министерство обороны рф, новости, закон и право, басманный суд москвы