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Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова
Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова
Бывший подчиненный замминистра обороны РФ Тимура Иванова – Антон Филатов арестован по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T21:31
2024-04-27T21:31
тимур иванов
басманный суд москвы
взятка
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Бывший подчиненный замминистра обороны РФ Тимура Иванова – Антон Филатов арестован по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.Ему вменяется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ – "Присвоение или растрата".25 апреля сообщалось об аресте еще одного фигуранта по делу замминистра обороны – Александра Фомина.Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Читайте также на РИА Новости Крым:Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны ИвановаАрестован еще один фигурант по делу замминистра обороны ИвановаАрестован фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова
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Новости
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РИА Новости Крым
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тимур иванов, басманный суд москвы, взятка, закон и право, новости
Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова

По делу замминистра обороны России Тимура Иванова арестован его бывший подчиненный

21:31 27.04.2024
 
© Московские суды общей юрисдикции / Перейти в фотобанкЗамминистра обороны Тимур Иванов арестован по делу о взяточничестве
Замминистра обороны Тимур Иванов арестован по делу о взяточничестве
© Московские суды общей юрисдикции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Бывший подчиненный замминистра обороны РФ Тимура Иванова – Антон Филатов арестован по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филатова А.В. рассмотрено", – сказано в карточке дела.
Ему вменяется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ – "Присвоение или растрата".
25 апреля сообщалось об аресте еще одного фигуранта по делу замминистра обороны – Александра Фомина.
Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.
Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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