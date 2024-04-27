https://crimea.ria.ru/20240427/arestovan-esche-odin-figurant-po-delu-zamministra-oborony-ivanova-1136925483.html

Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова

Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Арестован еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова

Бывший подчиненный замминистра обороны РФ Тимура Иванова – Антон Филатов арестован по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T21:31

2024-04-27T21:31

2024-04-27T21:31

тимур иванов

басманный суд москвы

взятка

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Бывший подчиненный замминистра обороны РФ Тимура Иванова – Антон Филатов арестован по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.Ему вменяется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ – "Присвоение или растрата".25 апреля сообщалось об аресте еще одного фигуранта по делу замминистра обороны – Александра Фомина.Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Читайте также на РИА Новости Крым:Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны ИвановаАрестован еще один фигурант по делу замминистра обороны ИвановаАрестован фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур иванов, басманный суд москвы, взятка, закон и право, новости