https://crimea.ria.ru/20240424/peskov-prokommentiroval-arest-zamglavy-minoborony-1136803505.html
Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова
Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова
В публикациях, касающихся ситуации с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сейчас много перетолков, нужно ориентироваться на официальную... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T12:49
2024-04-24T12:49
2024-04-24T12:56
дмитрий песков
тимур иванов
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арест
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В публикациях, касающихся ситуации с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сейчас много перетолков, нужно ориентироваться на официальную информацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Замминистра арестован до 23 июня по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).В среду утром Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым – Сергею Бородину – также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://crimea.ria.ru/20240423/timur-ivanov---biografiya-1136792616.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, тимур иванов, новости, арест
Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова
Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле замглавы Минобороны Иванова
12:49 24.04.2024 (обновлено: 12:56 24.04.2024)