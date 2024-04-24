https://crimea.ria.ru/20240424/peskov-prokommentiroval-arest-zamglavy-minoborony-1136803505.html

Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова

Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова

В публикациях, касающихся ситуации с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сейчас много перетолков, нужно ориентироваться на официальную... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T12:49

2024-04-24T12:49

2024-04-24T12:56

дмитрий песков

тимур иванов

новости

арест

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В публикациях, касающихся ситуации с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сейчас много перетолков, нужно ориентироваться на официальную информацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Замминистра арестован до 23 июня по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).В среду утром Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Фигуранту по делу о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым – Сергею Бородину – также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://crimea.ria.ru/20240423/timur-ivanov---biografiya-1136792616.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, тимур иванов, новости, арест