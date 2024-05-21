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Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов
Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T16:14
2024-05-21T16:14
2024-05-21T16:25
иван попов
новости
россия
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министерство обороны рф
суд
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.Генералу вменяется мошенничество в особо крупном размере, уточнили в суде.Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем командовал различными частями и соединениями. Участвовал в специальной военной операции на различных ее участках, в том числе в должности командующего 58-й армией.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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иван попов, новости, россия, арест, министерство обороны рф, суд, мошенничество
Материал дополняется
Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов
Экс-командующий 58-й армией Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве
16:14 21.05.2024 (обновлено: 16:25 21.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.
"Постановлением 235-го гарнизонного военного суда от 17 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Попова Ивана Ивановича сроком на 2 месяца", – цитирует РИА Новости сообщение.
Генералу вменяется мошенничество в особо крупном размере, уточнили в суде.
Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем командовал различными частями и соединениями. Участвовал в специальной военной операции на различных ее участках, в том числе в должности командующего 58-й армией.