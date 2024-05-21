Рейтинг@Mail.ru
Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240521/arestovan-eks-komanduyuschiy-58-y-armiey-ivan-popov-1137466707.html
Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов
Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T16:14
2024-05-21T16:25
иван попов
новости
россия
арест
министерство обороны рф
суд
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137468096_0:14:1253:719_1920x0_80_0_0_573aed279bd1acc01ae9bee38a94533e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.Генералу вменяется мошенничество в особо крупном размере, уточнили в суде.Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем командовал различными частями и соединениями. Участвовал в специальной военной операции на различных ее участках, в том числе в должности командующего 58-й армией.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137468096_53:0:1253:900_1920x0_80_0_0_b34ea84406cd1db7ae683e998de4b265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван попов, новости, россия, арест, министерство обороны рф, суд, мошенничество
Материал дополняется
Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве

16:14 21.05.2024 (обновлено: 16:25 21.05.2024)
 
© AP Photo Russian Defense Ministry Press ServiceГенерал-майор Иван Попов
Генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo Russian Defense Ministry Press Service
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.

"Постановлением 235-го гарнизонного военного суда от 17 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Попова Ивана Ивановича сроком на 2 месяца", – цитирует РИА Новости сообщение.

Генералу вменяется мошенничество в особо крупном размере, уточнили в суде.
Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем командовал различными частями и соединениями. Участвовал в специальной военной операции на различных ее участках, в том числе в должности командующего 58-й армией.
 
Иван ПоповНовостиРоссияАрестМинистерство обороны РФСудМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов
15:57Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества
15:31Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком
15:18Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве
14:58Ботаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось
14:42Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
14:39Чем Зеленский остается важен для Украины
14:28Войска России рвут оборону врага – уничтожены еще 1660 боевиков ВСУ
14:08ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ
14:03Срок сдачи центра полиэтнической культуры в Крыму вновь перенесли
13:54Лавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана
13:42В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы
13:39Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты
13:32Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торги
13:26Почему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля
13:08Новый удар по Васильевке – погиб мирный житель
13:02Восемь человек погибли в Свердловске ЛНР при атаке ВСУ
12:50Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров
12:4060 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд
12:33Бить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами
Лента новостейМолния