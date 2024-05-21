https://crimea.ria.ru/20240521/arestovan-eks-komanduyuschiy-58-y-armiey-ivan-popov-1137466707.html

Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов

Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T16:14

2024-05-21T16:14

2024-05-21T16:25

иван попов

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россия

арест

министерство обороны рф

суд

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.Генералу вменяется мошенничество в особо крупном размере, уточнили в суде.Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем командовал различными частями и соединениями. Участвовал в специальной военной операции на различных ее участках, в том числе в должности командующего 58-й армией.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван попов, новости, россия, арест, министерство обороны рф, суд, мошенничество