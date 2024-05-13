https://crimea.ria.ru/20240513/belousov-vopros-s-medobsluzhivaniem-uchastnikov-svo-trebuet-resheniya-1137232941.html

Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова

Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова

Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников специальной военной операции, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T13:05

2024-05-13T13:05

2024-05-13T13:17

андрей белоусов

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников специальной военной операции, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.В частности, по его словам, необходимо решать вопросы с медобслуживанием участников СВО в гражданских поликлиниках."Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто переполнены. Этот вопрос надо решать", – уточнил кандидат на должность министра.Кроме того, нужно устранять избыточную бюрократию и бумажную волокиту, связанную с подтверждением льгот военнослужащих."По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Возможности технологические для этого есть", - указал Белоусов.Накануне президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Белоусова для назначения на должность министра обороны. До этого он работал первым заместителем председателя правительства и курировал экономический блок.Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, назначен секретарем Совета безопасности РФ.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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