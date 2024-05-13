Рейтинг@Mail.ru
Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240513/belousov-vopros-s-medobsluzhivaniem-uchastnikov-svo-trebuet-resheniya-1137232941.html
Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников специальной военной операции, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T13:05
2024-05-13T13:17
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости сво
помощь бойцам сво
соцзащита
новости
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137233057_0:81:2820:1667_1920x0_80_0_0_aed594018dd15ee91163c2418e8bb9e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников специальной военной операции, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.В частности, по его словам, необходимо решать вопросы с медобслуживанием участников СВО в гражданских поликлиниках."Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто переполнены. Этот вопрос надо решать", – уточнил кандидат на должность министра.Кроме того, нужно устранять избыточную бюрократию и бумажную волокиту, связанную с подтверждением льгот военнослужащих."По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Возможности технологические для этого есть", - указал Белоусов.Накануне президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Белоусова для назначения на должность министра обороны. До этого он работал первым заместителем председателя правительства и курировал экономический блок.Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, назначен секретарем Совета безопасности РФ.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137233057_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_8eb4732a8966fc7a0bf60facba32b94c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей белоусов, министерство обороны рф, новости сво, помощь бойцам сво, соцзащита, новости, вооруженные силы россии
Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова

Белоусов обозначил проблемы и назвал главные задачи Минобороны России

13:05 13.05.2024 (обновлено: 13:17 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства РФ Андрей Белоусов
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников специальной военной операции, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.

"По денежному довольствию военнослужащих, которые участвуют в СВО, вместе с возможными выплатами, сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей. В принципе, люди получают там и гораздо больше. Но... у нас есть еще над чем работать. Это касается выплат на обеспечение жильем участников СВО, выплат гражданскому персоналу в воинских частях, медицинского обслуживания", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

В частности, по его словам, необходимо решать вопросы с медобслуживанием участников СВО в гражданских поликлиниках.
"Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто переполнены. Этот вопрос надо решать", – уточнил кандидат на должность министра.
Кроме того, нужно устранять избыточную бюрократию и бумажную волокиту, связанную с подтверждением льгот военнослужащих.
"По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Возможности технологические для этого есть", - указал Белоусов.
Накануне президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Белоусова для назначения на должность министра обороны. До этого он работал первым заместителем председателя правительства и курировал экономический блок.
Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, назначен секретарем Совета безопасности РФ.
 
Андрей БелоусовМинистерство обороны РФНовости СВОПомощь бойцам СВОСоцзащитаНовостиВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
14:01Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР
13:45ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта
13:41Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны
13:29Секретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции
13:24Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"
13:18На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали
13:05Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
12:44Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику
12:29В Крыму на пожарах спасли более 60 человек
12:20РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров
11:57В Крыму осудили пятерых украинских шпионов
11:52В Крым идут заморозки - объявлено штормовое предупреждение
11:41Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
11:17Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей
11:07Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства
10:49Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"
10:29В порту Новороссийска будет громко
10:12Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене
10:07На Крымском мосту большая очередь: сколько ждать проезда
Лента новостейМолния