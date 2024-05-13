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Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников специальной военной операции, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T13:05
2024-05-13T13:05
2024-05-13T13:17
андрей белоусов
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новости сво
помощь бойцам сво
соцзащита
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников специальной военной операции, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.В частности, по его словам, необходимо решать вопросы с медобслуживанием участников СВО в гражданских поликлиниках."Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто переполнены. Этот вопрос надо решать", – уточнил кандидат на должность министра.Кроме того, нужно устранять избыточную бюрократию и бумажную волокиту, связанную с подтверждением льгот военнослужащих."По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Возможности технологические для этого есть", - указал Белоусов.Накануне президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Белоусова для назначения на должность министра обороны. До этого он работал первым заместителем председателя правительства и курировал экономический блок.Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, назначен секретарем Совета безопасности РФ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей белоусов, министерство обороны рф, новости сво, помощь бойцам сво, соцзащита, новости, вооруженные силы россии
Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
Белоусов обозначил проблемы и назвал главные задачи Минобороны России
13:05 13.05.2024 (обновлено: 13:17 13.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников специальной военной операции, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.
"По денежному довольствию военнослужащих, которые участвуют в СВО, вместе с возможными выплатами, сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей. В принципе, люди получают там и гораздо больше. Но... у нас есть еще над чем работать. Это касается выплат на обеспечение жильем участников СВО, выплат гражданскому персоналу в воинских частях, медицинского обслуживания", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
В частности, по его словам, необходимо решать вопросы с медобслуживанием участников СВО в гражданских поликлиниках.
"Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто переполнены. Этот вопрос надо решать", – уточнил кандидат на должность министра.
Кроме того, нужно устранять избыточную бюрократию и бумажную волокиту, связанную с подтверждением льгот военнослужащих.
"По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Возможности технологические для этого есть", - указал Белоусов.
Накануне президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Белоусова для назначения на должность министра обороны. До этого он работал первым заместителем председателя правительства и курировал экономический блок.
Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, назначен секретарем Совета безопасности РФ.