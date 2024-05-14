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Арестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов
Арестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Арестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов
Начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова подозревают в получении крупной взятки, он взят под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T10:32
2024-05-14T10:32
2024-05-14T10:43
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова подозревают в получении крупной взятки, он взят под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По данным следствия, в 2021 – 2023 годах, являясь начальником 8 управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур "за совершение определенных действий в их пользу". По местам фактического проживания и регистрации подозреваемого проведены обыски, обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Суд избрал в отношении Кузнецова меру пресечения в виде заключения под стражу.23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Также арестованы трое фигурантов - Александр Фомин , Антон Филатов и Сергей Бородин.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны ИвановаЭкс-глава минтранса Башкирии задержан за получение взятки в 5 млн рублейЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
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ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, взятка, закон и право, россия, новости
Арестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов
Начальника управления кадров Минобороны Кузнецова подозревают в получении крупной взятки
10:32 14.05.2024 (обновлено: 10:43 14.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова подозревают в получении крупной взятки, он взят под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2021 – 2023 годах, являясь начальником 8 управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур "за совершение определенных действий в их пользу".
По местам фактического проживания и регистрации подозреваемого проведены обыски, обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
Суд избрал в отношении Кузнецова меру пресечения в виде заключения под стражу.
23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан
заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей
. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.
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