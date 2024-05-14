https://crimea.ria.ru/20240514/arestovan-nachalnik-upravleniya-kadrov-minoborony-kuznetsov--1137254085.html

Арестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов

Арестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Арестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов

Начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова подозревают в получении крупной взятки, он взят под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T10:32

2024-05-14T10:32

2024-05-14T10:43

ск рф (следственный комитет российской федерации)

министерство обороны рф

взятка

закон и право

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова подозревают в получении крупной взятки, он взят под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По данным следствия, в 2021 – 2023 годах, являясь начальником 8 управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур "за совершение определенных действий в их пользу". По местам фактического проживания и регистрации подозреваемого проведены обыски, обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Суд избрал в отношении Кузнецова меру пресечения в виде заключения под стражу.23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Данная статья уголовного кодекса предусматривает по квалифицирующим признакам сумму взятки свыше 1 млн рублей. Максимальное наказание – 15 лет.Также арестованы трое фигурантов - Александр Фомин , Антон Филатов и Сергей Бородин.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны ИвановаЭкс-глава минтранса Башкирии задержан за получение взятки в 5 млн рублейЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, взятка, закон и право, россия, новости