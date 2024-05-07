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Экс-глава минтранса Башкирии задержан за получение взятки в 5 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Экс-глава минтранса Башкирии задержан за получение взятки в 5 млн рублей
Экс-глава минтранса Башкирии задержан за получение взятки в 5 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Экс-глава минтранса Башкирии задержан за получение взятки в 5 млн рублей
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии задержан по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов рублей от коммерсантов, сообщает... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T10:06
2024-05-07T10:06
башкирия
взятка
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
закон и право
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии задержан по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов рублей от коммерсантов, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" предприятие "Башкиравтодор" и коммерческая организация заключили договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов при реконструкции одной из автодорог республики.Преступление выявили следователи СК РФ и сотрудники регионального управления ФСБ.Экс-министра задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.В апреле силовики задержали замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.На минувшей неделе в суд направили уголовное дело в отношении экс-начальницы производственно-технического отдела управления капстроя администрации Ялты. Ее обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей за общее покровительство строительной фирме и корректировку актов выполненных подрядчиком работ по реконструкции детских садов.В конце марта вступил в силу приговор в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения Севастополя. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и халатность при выполнении госконтракта, повлекшую ущерб для бюджета в размере 20,8 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублейНезаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в СевастополеВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
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башкирия, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, закон и право, россия
Экс-глава минтранса Башкирии задержан за получение взятки в 5 млн рублей

Экс-министр транспорта Башкирии задержан по подозрению в получении взятки в 5 млн рублей

10:06 07.05.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии задержан по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов рублей от коммерсантов, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" предприятие "Башкиравтодор" и коммерческая организация заключили договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов при реконструкции одной из автодорог республики.
В мае 2023 года подозреваемый, будучи членом совета директоров "Башкиравтодора", потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы по договорам. В случае отказа он угрожал создать коммерсантам искусственные препятствия в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство фирмы передало подозреваемому требуемую сумму.
Преступление выявили следователи СК РФ и сотрудники регионального управления ФСБ.
Экс-министра задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В апреле силовики задержали замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
На минувшей неделе в суд направили уголовное дело в отношении экс-начальницы производственно-технического отдела управления капстроя администрации Ялты. Ее обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей за общее покровительство строительной фирме и корректировку актов выполненных подрядчиком работ по реконструкции детских садов.
В конце марта вступил в силу приговор в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения Севастополя. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и халатность при выполнении госконтракта, повлекшую ущерб для бюджета в размере 20,8 млн рублей.
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