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Экс-глава минтранса Башкирии задержан за получение взятки в 5 млн рублей

Экс-глава минтранса Башкирии задержан за получение взятки в 5 млн рублей - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Экс-глава минтранса Башкирии задержан за получение взятки в 5 млн рублей

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии задержан по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов рублей от коммерсантов, сообщает... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T10:06

2024-05-07T10:06

2024-05-07T10:06

башкирия

взятка

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии задержан по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов рублей от коммерсантов, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" предприятие "Башкиравтодор" и коммерческая организация заключили договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов при реконструкции одной из автодорог республики.Преступление выявили следователи СК РФ и сотрудники регионального управления ФСБ.Экс-министра задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.В апреле силовики задержали замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.На минувшей неделе в суд направили уголовное дело в отношении экс-начальницы производственно-технического отдела управления капстроя администрации Ялты. Ее обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей за общее покровительство строительной фирме и корректировку актов выполненных подрядчиком работ по реконструкции детских садов.В конце марта вступил в силу приговор в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения Севастополя. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и халатность при выполнении госконтракта, повлекшую ущерб для бюджета в размере 20,8 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублейНезаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в СевастополеВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирия, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, закон и право, россия