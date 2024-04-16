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Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в Севастополе
Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в Севастополе
В Севастополе подрядчик незаконно пытался получить 10 миллионов рублей из бюджета по контракту на поставку патологоанатомических столов для медучреждений... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T17:34
2024-04-16T17:34
прокуратура города севастополя
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СИМЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчик незаконно пытался получить 10 миллионов рублей из бюджета по контракту на поставку патологоанатомических столов для медучреждений города. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, контракт признан недействительным по решению суда, в отношении представителей подрядчика и заказчика возбуждено уголовное дело.По данным надзорного ведомства, еще в 2019 году подрядчик принял участие в подготовке техзадания закупки и формировании начальной цены контракта, чтобы в итоге поставить оборудование по завышенной цене. Однако аукцион выиграла другая фирма. Она исполнила свои обязательства, что не помешало заказчику заключить еще один контракт на поставку столов с ранее запланированным поставщиком.Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако апелляция по иску прокуратуры закончилась не в пользу подрядчика, контракт признан недействительным, невостребованное оборудование предписано вывезти. Действиям должностного лица севастопольского госучреждения-заказчика "Медицинский информационно-аналитический центр" и представителя коммерческой организации дана уголовно-правовая оценка. Возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении суда, уточнили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничествеС российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублейПо делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест
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Новости
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прокуратура города севастополя, новости, новости крыма, севастополь, госзакупки, бюджет севастополя, происшествия
Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в Севастополе

Прокуратура Севастополя пресекла незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей

17:34 16.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчик незаконно пытался получить 10 миллионов рублей из бюджета по контракту на поставку патологоанатомических столов для медучреждений города. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, контракт признан недействительным по решению суда, в отношении представителей подрядчика и заказчика возбуждено уголовное дело.
По данным надзорного ведомства, еще в 2019 году подрядчик принял участие в подготовке техзадания закупки и формировании начальной цены контракта, чтобы в итоге поставить оборудование по завышенной цене. Однако аукцион выиграла другая фирма. Она исполнила свои обязательства, что не помешало заказчику заключить еще один контракт на поставку столов с ранее запланированным поставщиком.

"Зная об отсутствии необходимости еще одной поставки, недобросовестный подрядчик выполнил ее и обратился в суд с требованием взыскать из бюджета города Севастополя 10 миллионов рублей", – сказано в сообщении.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако апелляция по иску прокуратуры закончилась не в пользу подрядчика, контракт признан недействительным, невостребованное оборудование предписано вывезти. Действиям должностного лица севастопольского госучреждения-заказчика "Медицинский информационно-аналитический центр" и представителя коммерческой организации дана уголовно-правовая оценка. Возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении суда, уточнили в надзорном ведомстве.
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