https://crimea.ria.ru/20240416/nezakonnuyu-skhemu-goszakupki-na-10-millionov-rubley-raskryli-v-sevastopole-1136613178.html

Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в Севастополе

Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в Севастополе

В Севастополе подрядчик незаконно пытался получить 10 миллионов рублей из бюджета по контракту на поставку патологоанатомических столов для медучреждений... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T17:34

2024-04-16T17:34

2024-04-16T17:34

прокуратура города севастополя

новости

новости крыма

севастополь

госзакупки

бюджет севастополя

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134456889_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f32e2e8ffa6b250d529b5ebb7c4e1576.jpg

СИМЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчик незаконно пытался получить 10 миллионов рублей из бюджета по контракту на поставку патологоанатомических столов для медучреждений города. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, контракт признан недействительным по решению суда, в отношении представителей подрядчика и заказчика возбуждено уголовное дело.По данным надзорного ведомства, еще в 2019 году подрядчик принял участие в подготовке техзадания закупки и формировании начальной цены контракта, чтобы в итоге поставить оборудование по завышенной цене. Однако аукцион выиграла другая фирма. Она исполнила свои обязательства, что не помешало заказчику заключить еще один контракт на поставку столов с ранее запланированным поставщиком.Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако апелляция по иску прокуратуры закончилась не в пользу подрядчика, контракт признан недействительным, невостребованное оборудование предписано вывезти. Действиям должностного лица севастопольского госучреждения-заказчика "Медицинский информационно-аналитический центр" и представителя коммерческой организации дана уголовно-правовая оценка. Возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении суда, уточнили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничествеС российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублейПо делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, новости, новости крыма, севастополь, госзакупки, бюджет севастополя, происшествия