https://crimea.ria.ru/20230714/po-delu-o-vzyatke-zamglavy-mintsifry-parshin-otpravlen-pod-domashniy-arest-1130048969.html

По делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест

По делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест - РИА Новости Крым, 14.07.2023

По делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) Максима Паршина по делу о... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T08:03

2023-07-14T08:03

2023-07-14T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Следствие настаивало на заключении чиновника в СИЗО, сообщили в пресс-службе суда.Суд также отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Мужчине вменяется в вину дача взятки в особо крупном размере и грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.Как сообщалось ранее, замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Минцифры сообщило, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в связи с расследованием.Читайте также на РИА Новости Крым:Изъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционахС российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублейВ России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минцифры рф, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, коррупция, суд