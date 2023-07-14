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По делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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По делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест
По делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест - РИА Новости Крым, 14.07.2023
По делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) Максима Паршина по делу о... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T08:03
2023-07-14T09:24
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новости
коррупция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Следствие настаивало на заключении чиновника в СИЗО, сообщили в пресс-службе суда.Суд также отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Мужчине вменяется в вину дача взятки в особо крупном размере и грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.Как сообщалось ранее, замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Минцифры сообщило, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в связи с расследованием.Читайте также на РИА Новости Крым:Изъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционахС российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублейВ России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене
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Новости
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россия, минцифры рф, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, коррупция, суд
По делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест

По делу о взятке замглавы Минцифры Максим Паршин отправлен под домашний арест

08:03 14.07.2023 (обновлено: 09:24 14.07.2023)
 
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения замглавы Минцифры М. Паршину
Избрание меры пресечения замглавы Минцифры М. Паршину
© Пресс-служба Басманного суда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Следствие настаивало на заключении чиновника в СИЗО, сообщили в пресс-службе суда.
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", - рассказал собеседник агентства.
Суд также отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", - рассказал собеседник агентства.

Мужчине вменяется в вину дача взятки в особо крупном размере и грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Минцифры сообщило, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в связи с расследованием.
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