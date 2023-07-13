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Замглавы Минцифры РФ задержан по подозрению в коррупции - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Замглавы Минцифры РФ задержан по подозрению в коррупции
Замглавы Минцифры РФ задержан по подозрению в коррупции - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Замглавы Минцифры РФ задержан по подозрению в коррупции
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций главы РФ (Минцифры) Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении,... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T18:23
2023-07-13T18:29
россия
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новости
коррупция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций главы РФ (Минцифры) Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.Как сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в СК, Паршину инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Меру пресечения задержанному в четверг изберет Басманный суд Москвы. Следствие ходатайствовало о заключении заместителя министра под стражу.Максим Паршин – уроженец Подмосковья. В 2022-2013 годах работал на различных должностях в министерстве экономического развития РФ. После этого был заместителем гендиректора "Почты России", заместителем руководителя Роструда, главой департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России.С августа 2018 года работает заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Изъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционахС российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублейВ России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене
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россия, минцифры рф, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, коррупция
Замглавы Минцифры РФ задержан по подозрению в коррупции

СК: замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении

18:23 13.07.2023 (обновлено: 18:29 13.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций главы РФ (Минцифры) Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.
"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в СК, Паршину инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Меру пресечения задержанному в четверг изберет Басманный суд Москвы. Следствие ходатайствовало о заключении заместителя министра под стражу.
Максим Паршин – уроженец Подмосковья. В 2022-2013 годах работал на различных должностях в министерстве экономического развития РФ. После этого был заместителем гендиректора "Почты России", заместителем руководителя Роструда, главой департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России.
С августа 2018 года работает заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
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