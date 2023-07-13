https://crimea.ria.ru/20230713/zamglavy-mintsifry-rf-zaderzhan-po-podozreniyu-v-korruptsii-1130042145.html

Замглавы Минцифры РФ задержан по подозрению в коррупции

Замглавы Минцифры РФ задержан по подозрению в коррупции - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Замглавы Минцифры РФ задержан по подозрению в коррупции

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций главы РФ (Минцифры) Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении,... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T18:23

2023-07-13T18:23

2023-07-13T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций главы РФ (Минцифры) Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.Как сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в СК, Паршину инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Меру пресечения задержанному в четверг изберет Басманный суд Москвы. Следствие ходатайствовало о заключении заместителя министра под стражу.Максим Паршин – уроженец Подмосковья. В 2022-2013 годах работал на различных должностях в министерстве экономического развития РФ. После этого был заместителем гендиректора "Почты России", заместителем руководителя Роструда, главой департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России.С августа 2018 года работает заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Изъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционахС российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублейВ России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизмене

https://crimea.ria.ru/20230209/korruptsionnyy-krym-700-chinovnikov-popalis-na-dolzhnostnykh-prestupleniyakh-1126863323.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минцифры рф, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, коррупция