https://crimea.ria.ru/20230315/s-rossiyskikh-korruptsionerov-za-god-vzyskali-imuschestvo-na-90-mlrd-rubley-1127557875.html

С российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублей

С российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.03.2023

С российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублей

Прокуроры за прошлый год взыскали с уличенных в коррупции чиновников более 7,5 тысяч объектов имущества на общую сумму свыше 90 миллиардов рублей. Это втрое... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T15:41

2023-03-15T15:41

2023-03-15T15:46

россия

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

коррупция

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Прокуроры за прошлый год взыскали с уличенных в коррупции чиновников более 7,5 тысяч объектов имущества на общую сумму свыше 90 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем годом ранее. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов.Он также отметил, что почти 700 млн рублей взыскано с должностных лиц, совершивших административные правонарушения коррупционной направленности."В сегодняшних реалиях специальной военной операции, когда миллионы людей даже на средства стипендий и пенсий помогают нашим солдатам, любое корыстное злоупотребление властью, тем более взяточничество, – это не просто нарушение уголовно-правовых запретов, а проявление высшей степени пренебрежения ко всему, что нам дорого", – подчеркнул Краснов.Генпрокурор также отметил результаты работы по возвращению государству утраченного имущества. Так, по результатам судебных тяжб из-под иностранного контроля выведено пять стратегических предприятий, еще четыре дела находятся в стадии рассмотрения."В судебном порядке прокуроры добились признания ничтожными договоров с зарубежными структурами на добычу ресурсов на сумму более пяти миллиардов рублей. Предотвращено отмывание незаконных доходов на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей", - добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премийКоррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступленияхВзятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение

https://crimea.ria.ru/20221209/prokuratura-sevastopolya-podvela-itog-borby-s-korruptsiey-v-gorode-za-god-1125781197.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, коррупция, новости, происшествия