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Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничестве - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничестве
Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничестве - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничестве
Уголовное дело по факту многомилионного мошенничества на госзакупках возбуждено в Москве. Как сообщает Следком России, ущерб от коррупционной схемы составил 227 РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T20:21
2023-07-26T20:21
ск рф (следственный комитет российской федерации)
госзакупки
коррупция
происшествия
москва
россия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл -РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту многомилионного мошенничества на госзакупках возбуждено в Москве. Как сообщает Следком России, ущерб от коррупционной схемы составил 227 млн рублей. Центральный аппарат СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. К этому времени допрошены 12 человек, проведено около 20 обысков, изъяты документы. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к коррупционному преступлению.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупкахПо делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арестС российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), госзакупки, коррупция, происшествия, москва, россия, закон и право, новости
Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничестве

Следком: в Москве открыто уголовное дело о мошенничестве на 227 млн рублей на госзакупках

20:21 26.07.2023
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл -РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту многомилионного мошенничества на госзакупках возбуждено в Москве. Как сообщает Следком России, ущерб от коррупционной схемы составил 227 млн рублей.

"Предварительно установлено, что в результате реализации коррупционной схемы при проведении госзакупок цена приобретаемого товара была завышена на общую сумму 227 млн рублей", - сказано в сообщении.

Центральный аппарат СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. К этому времени допрошены 12 человек, проведено около 20 обысков, изъяты документы. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к коррупционному преступлению.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ГосзакупкиКоррупцияПроисшествияМоскваРоссияЗакон и правоНовости
 
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