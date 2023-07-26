https://crimea.ria.ru/20230726/afera-na-goszakupkakh-sk-vozbudil-delo-o-mnogomilionnom-moshennichestve-1130318956.html

Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничестве

Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничестве - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничестве

Уголовное дело по факту многомилионного мошенничества на госзакупках возбуждено в Москве. Как сообщает Следком России, ущерб от коррупционной схемы составил 227 РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T20:21

2023-07-26T20:21

2023-07-26T20:21

ск рф (следственный комитет российской федерации)

госзакупки

коррупция

происшествия

москва

россия

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл -РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту многомилионного мошенничества на госзакупках возбуждено в Москве. Как сообщает Следком России, ущерб от коррупционной схемы составил 227 млн рублей. Центральный аппарат СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. К этому времени допрошены 12 человек, проведено около 20 обысков, изъяты документы. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к коррупционному преступлению.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупкахПо делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арестС российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20230209/korruptsionnyy-krym-700-chinovnikov-popalis-na-dolzhnostnykh-prestupleniyakh-1126863323.html

москва

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), госзакупки, коррупция, происшествия, москва, россия, закон и право, новости